Вчені розповіли, коли люди почали їздити верхи

Це сталося набагато раніше, ніж вважалося.

Вчені розповіли, коли люди почали їздити верхи
Люди почали їздити верхи чотири тисячі років тому
© freepik/yuliiaka

Вчені виявили кістки древніх кочівників, які мешкали в південно-східній Європі тисячі років тому. Вони зберегли на собі сліди, які дослідники вважають першими свідченнями верхової їзди на конях, повідомляє Science Alert.

Аналіз кісток представників ямної культури, які жили в євразійському степу між 3021 та 2501 роками до нашої ери, показав, що вони тримали коней не лише заради молока. Древні люди їздили на цих тваринах під час переміщень, а також при перегоні овець і великої худоби.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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