Вчені розповіли, коли люди почали їздити верхи

Вчені виявили кістки древніх кочівників, які мешкали в південно-східній Європі тисячі років тому. Вони зберегли на собі сліди, які дослідники вважають першими свідченнями верхової їзди на конях, повідомляє Science Alert.

Аналіз кісток представників ямної культури, які жили в євразійському степу між 3021 та 2501 роками до нашої ери, показав, що вони тримали коней не лише заради молока. Древні люди їздили на цих тваринах під час переміщень, а також при перегоні овець і великої худоби.