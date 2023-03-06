Археологи знайшли у Мексиці стародавню стіну ацтеків: у чому унікальність

Археологи знайшли у Мехіко, що у стародавні часи було столицею ацтеків Теночтітлан, стелаж (Hueyi Tzompantli або цомпантлі) для черепів військовополонених або інших жертв для публічного показу та ще для жертвоприношення.

Про це пише Heritage Daily.

Стелаж побудували за часів восьмого правителя ацтеків Тлатоані Ауїзотля між 1486 і 1502 роки нашої ери. Він займався розширенням міста Темпло у 1487 році нашої ери та відновлював столицю. Він також завоював землі від тихоокеанського узбережжя Мексики до західної частини Гватемали.

У Hueyi Tzompantli були поширені жіночі останки, що може бути пов’язано з міфом про конфлікт між місячною богинею Кенцон Тоточтін та божеством-покровителем ацтеків Уїцілопочтлі, також відомий як сонячний бог та бог війни. Високий відсоток останків жінок науковці відносять до вагітних жінок, які пережили мертвонародження, або були жінками-воїнами.

Фото: heritagedaily.com

Цомпантлі має 655 людських черепів, 60% яких складають чоловічі, 38% - жіночі, а також 2% - немовлят. Під час ритуалу, жертв клали на жертовний камінь, а священики вилучали обсидіановим ножом серце ще живої людини, яке було символом життя.

Потім серце спалювали, а життєву силу підносили через дим до Уїцілопочтлі. Ацтеки вірили, що божество з новими силами забезпечувало світлом і теплом у битві з темрявою наступного дня.

"Койолксаукі очолив напад на свою матір, Коатлікуе, материнське божество Землі, дізнавшись, що вона дивним чином завагітніла. Коатлікуе народила цілком дорослу та озброєну Уїцілопочтлі, яка вискочила з її лона та вбила Койолксаукі, кинувши її тіло на схил Коатепек, який відтворюється ритуальним скиданням тіл жертовних жертв униз по сходах Темпло-Майора", - йдеться у повідомленні, інформує Апостроф.

Фото: heritagedaily.com


Катерина Глянько, Апостроф





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