В Іраку археологи виявили таверну віком 5000 років: у чому її унікальність

Археологи Пенсільванського музею, Кембриджського університету та Державної ради з давнини та спадщини Іраку, де знайшли цеглу від легендарної Вавилонської вежі, під час спільних розкопок у місті Лагаш на території колишньої Месопотамії виявили руїни стародавньої "їдальні" і кухлі. .

Про це повідомляє CNN, інформує Апостроф.

Дослідники раніше розкопали кілька цікавих релігійних пам'яток, проте розширили коло пошуків, щоб виявити реліквії, що дають уявлення про побут простих мешканців міста, в якому з п'ятого тисячоліття до середини другого тисячоліття до н.е. вирувало життя.

Таверна стала першою подібною знахідкою. Причому її руїни знаходилися всього за пів метра від поверхні.

Під час розкопок дослідники знайшли обідню залу, кухню з залишками приладдя та їжі, а також піччю та невеликим підвалом, який виконував функцію холодильника.

Цей заклад громадського харчування, який наші археологи, кардинально змінює уявлення про месопотамське суспільство. Раніше вважалося, що воно було скоріше "тиранічним", тобто складалося кількох привілейованих людей, які керували народом. Проте ця знахідка свідчить, що у Лагаші існував і середній клас.

"Той факт, що у вас є громадське місце збору, де люди можуть сісти, випити пінту пива та з'їсти рибне рагу, говорить про те, що вони не поневолені", - вважає археолог Пенсільванського університету Рід Гудман.


Олексій Руденко, Апостроф





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