Мертва зірка в далекій галактиці раптово ожила

Нічого подібного вчені досі не спостерігали.

Зірка, що знаходиться в далекій галактиці, знову повернулася до життя після того, як закінчила своє життя масштабним вибухом. Протягом декількох місяців вона випускала енергетичні спалахи, що повторюються, нічого подібного вчені до цього не спостерігали, повідомляє Space.com , інформує ZN.ua .

Мертва зірка раптово прокинулася © NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Незважаючи на те, що спалахи тривали лише кілька хвилин навіть через 100 днів після першого виверження, вони залишалися такими ж яскравими і потужними, як початковий вибух. Такі спалахи називають «швидким синім оптичним транзієнтом, що світиться» або LFBOT. Цей конкретний LFBOT знаходиться приблизно за мільярд світлових років від Землі і отримав офіційне позначення AT2022tsd, а його першовідкривачі прозвали його «тасманійським дияволом».

LFBOT сяють яскравіше, ніж вибухи, що свідчать про смерть масивних зірок, але й загасають швидше протягом днів, а не тижнів. Вперше такі події зареєстрували близько 50 років тому, і з того часу їхня природа залишається невідомою.

Разом з тим, несподіваний спалах «тасманійського диявола» може відкрити завісу таємниці. За поведінкою зірки спостерігали 15 телескопів у всьому світі. І ці спостереження вказали, що двигуном LFBOTS є або чорна діра, або нейтронна зірка. Обидва ці об'єкти є залишками мертвих величезних зірок.

"Тасманійського диявола" вперше виявили у вересні 2022 року. Після цього вчені спостерігали за об'єктом, коли він зник у грудні 2022-го. Але після цього астрономи зареєстрували ще один сильний сплеск із цього регіону, який зник.

«Ніхто не знав, що сказати. Ми ніколи раніше не бачили нічого подібного — чогось настільки швидкого і настільки ж сильного за яскравістю, як початковий вибух через кілька місяців — у жодній надновій чи FBOT», — заявила провідний автор дослідження Анна Хо.

Подальші спостереження, проведені за допомогою 12 телескопів, дозволили зафіксувати 14 світлових імпульсів, які сталися протягом 120 днів. І, на думку Хо, це може бути лише невелика частина спалахів, випущених цією подією.

Наразі вчені мають намір з'ясувати, що ж викликало ці події. На їхню думку, це можуть бути струмені матерії, що спрямовуються магнітним полем чорної діри, які викидаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла.