Найбільша зірка Чумацького Шляху повільно вмирає, і вчені за цим спостерігають

Дослідники намагаються зрозуміти, на що перетвориться зірка після смерті, інформує ZN.ua.

Найбільша зірка Чумацького Шляху повільно вмирає, і вчені за цим спостерігають
VY Великого Пса повільно вмирає
© NASA, ESA, Roberta Humphreys (UMN), Joseph Olmsted (STScI)

Астрономи з Університету Арізони створили модель еволюції VY Великого Пса, червоного надгіганта, який, ймовірно, є найбільшою зіркою Чумацького Шляху. І вони мають намір використати цю модель для того, щоб дізнатися, як вона помре, повідомляє Science Alert.

Те, як помирають червоні гіганти, є предметом суперечок. Донедавна вчені вважали, що вони просто вибухають надновими. Але нові дані показують, що нам відомо про значно меншу кількість наднових, ніж має існувати, якщо всі червоні гіганти закінчують своє життя таким чином.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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