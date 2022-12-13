Аналоговнєт: другий за пів року російський супутник просто згорів в атмосфері

Другий за пів року ворожий російський супутник згорів в атмосфері, не пропрацювавши навіть двох місяців. Про це повідомив вчений Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики у Кембриджі Джонатан Макдавелл, який опублікував діаграму, яка свідчить, що російський супутник почав падати практично з моменту запуску.



"Військовий супутник Росії "Космос-2560", запущений 15 жовтня, зійшов з орбіти і згорів в атмосфері, - зазначив вчений.

Він нагадав, що це вже другий супутник РФ , який закінчив подібним чином.

"Схоже, подібність орбіт для цих двох місій є задумом, хоча це трохи дивно", - покепкував науковець.