2022-12-13
Аналоговнєт: другий за пів року російський супутник просто згорів в атмосфері
Схоже, що "від'ємний політ" двох російських супутників був секретним задумом РФ, інформує
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Другий за пів року ворожий російський супутник згорів в атмосфері, не пропрацювавши навіть двох місяців. Про це
"Військовий супутник Росії "Космос-2560", запущений 15 жовтня, зійшов з орбіти і згорів в атмосфері, - зазначив вчений.
Він нагадав, що це вже другий супутник РФ, який закінчив подібним чином.
"Схоже, подібність орбіт для цих двох місій є задумом, хоча це трохи дивно", - покепкував науковець.
Лія Ільченко, ZN.ua