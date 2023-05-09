Майже половина Землі зміниться до 2100 року – вчені

Ймовірно, вперше з 1880-х років доведеться перемальовувати карти.

Вчені провели моделювання майбутнього Землі до 2100 року та виявили, наскільки сильно поступові зміни температури та опадів можуть змінити клімат на локальному рівні. За їхніми словами, ці зміни будуть настільки сильними, що, ймовірно, нам вперше з 1880-х років доведеться перемальовувати карти, повідомляє Science Alert , інформує ZN.ua .

Вчені вважають, що до кінця століття клімат зміниться на половині Землі © pixabay/dmncwndrlch

"За прогнозами, до кінця століття від 38 до 40% світової суші перебуватиме в іншій кліматичній зоні, ніж сьогодні", - заявила група дослідників на чолі з Полом Дірмейєром, фахівцем з клімату в Університеті Джорджа Мейсона у Вірджинії.

Зараз наша планета перебуває на межі кількох переломних моментів, які, якщо буде пройдено, можуть запустити каскад екологічних змін. Екстремальні хвилі тепла, посухи, повені та шторми стають дедалі частішими та інтенсивнішими; енергія, захоплена земною атмосферою та океанами, «шипить», як безалкогольний газований напій під тиском.

У новому дослідженні вчені намагалися зрозуміти, що ж чекає на нашу планету далі. Вони використали різні кліматичні моделі, які показали, що до половини Землі може опинитися у новій кліматичній зоні. Ці зрушення стали набагато помітнішими з появою кліматичних моделей нового покоління, більш чутливих до змін.

Щоб визначити можливі зміни, Дірмейєр та його колеги картам Кеппен-Гейгера - системі, яка використовується для поділу світу на п'ять кліматичних зон на основі температури, опадів та пори року. Карти у 1884 році розробив Владімір Кеппен, відтоді вони неодноразово доповнювалися та оновлювалися. Вони використовуються для моделювання поширення та розвитку видів.

Зрушення кліматичних зон, які змоделювали вчені, представляють весь спектр можливостей, оскільки змоделювати фізику одних змінних, таких як опади, складніші за інші, наприклад, температури. З іншого боку, моделювання захоплює лише масиви суші, не враховуючи океани Землі.

Але вчені зазначають, що їхніх висновків достатньо для того, щоб показати, що без негайних дій темпи глобального потепління збільшуватимуться протягом десятиліть, а вразливі види та методи ведення сільського господарства мають дедалі менше часу на адаптацію.

Аналіз вчених показав, що до 2100 зона тропічного клімату розшириться з 23 до 25% суші. Посушлива площа збільшиться з 31 до 34%. Це може потрясти системи відтворення продуктів харчування та призвести до поширення хвороб, що переносяться комарами, у нові області.

Найбільші кліматичні зрушення очікуються у холодних кліматичних зонах Європи та Північної Америки. До 2100 до 89% Європи і майже 66% Північної Америки можуть перейти в іншу кліматичну зону.

Люди, які мешкають в інших регіонах, таких як Африка, також відчують жар від змін клімату, але в межах своєї існуючої кліматичної зони.

Найбільш відчутним зсув буде у полярній області, яка у 1901-1930 роках покривала 8% суші, але вже скоротилася до 6,5% при підвищенні температури на 1,5 градуса Цельсія.