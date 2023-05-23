Деякі чорні діри можуть бути «клубками» у тканині простору-часу – вчені

Ймовірно, те, що вважається чорною дірою, може нею і не бути.

Фізикам вдалося виявити загадковий вигин простору-часу, який може імітувати чорні дірки. На думку дослідників, такі вигини, відомі як «топологічні солітони», можуть ховатися по всьому Всесвіту, повідомляє Space.com.

Деякі чорні діри можуть бути «клубками» у тканині простору-часу – вчені
Деякі чорні діри можуть виявитися не тим, чим вважалося
© Science Alert

Існування чорних дір було передбачено Загальною теорією відносності Ейнштейна. Вченим відомо, що для утворення чорної діри необхідно, щоб масивна зірка сколапсувала під власною вагою. Гравітація продовжує притягуватися, доки не стиснеться у крихітну точку, відому як сингулярність. Навколо неї знаходиться горизонт подій, невидимий кордон, який відзначає краї чорної діри. Все, що перетинає горизонт подій, ніколи не виходить назад, інформує ZN.ua.

Але проблема полягає в тому, що існування точок нескінченної щільності неможливе. Незважаючи на те, що існування чорних дір було передбачено, і вони поводяться відповідно до цих прогнозів, ми знаємо, що ще не знаємо про них всього. Відомо, що дещо може замінити сингулярність, але що це за дещо, невідомо.

Теорія струн передбачає, що всі частинки, які існують у нашому Всесвіті, складаються з крихітних вібруючих струн. Вона також передбачає існування додаткових вимірів, згорнутих у масштабі настільки маленькому, що ми навіть не можемо точно сказати, чи вони існують насправді. І ці згортки додаткових вимірів можуть призвести до появи несподіваних об'єктів.

Автори нового дослідження припустили, що ці крихітні пакунки додаткових вимірів можуть призвести до дефектів. Подібно до складки, яку не можна розгладити на сорочці, хоч би як її прасували, ці дефекти є стійкими, постійними недосконалостями в структурі простору-часу — топологічним солітоном. Фізики припустили, що ці солітони значною мірою виглядатимуть і діятимуть як чорні діри.

Вчені вирішили перевірити, як з таким солітоном буде взаємодіяти світло, і з'ясували, що взаємодія аналогічна до взаємодії з чорною дірою. Світло огинало б солітони і утворювало стійкі орбітальні кільця, а солітони відкидали б тіні.

Але якщо підібратися до такого об'єкта ближче, подібність втрачається. У солітонів немає сингулярності та горизонту подій, а отже, до нього можна підійти та піти будь-якої миті.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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