Китай провів випробування двигуна ракети-носія для запусків на Місяць та Марс

Двигун у чотири рази потужніший, ніж існуюча найбільш потужна установка, інформує ZN.ua.

Китай провів випробування двигуна ракети-носія для запусків на Місяць та Марс
Китай провів випробування двигунів для ракети-носія
© Space.com

Китай провів перші вогневі випробування нового двигуна, призначеного для ракет-носіїв. Двигун отримав позначення YF-130, він більш ніж у чотири рази потужніший за гас-рідкокисневі установки YF-100, що розвивають тягу 120 тонн і використовуються в китайських ракетах «Чанчжен» 5, 6 і 7, повідомляє Space.com.

Розробкою двигуна займався Шостий інститут китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC). Установку планують використовувати на ракеті-носії «Чанчжен-9», призначеній для запусків на Місяць та Марс.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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