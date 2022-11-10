Китай провів випробування двигуна ракети-носія для запусків на Місяць та Марс

Китай провів перші вогневі випробування нового двигуна, призначеного для ракет-носіїв. Двигун отримав позначення YF-130, він більш ніж у чотири рази потужніший за гас-рідкокисневі установки YF-100, що розвивають тягу 120 тонн і використовуються в китайських ракетах «Чанчжен» 5, 6 і 7, повідомляє Space.com.

Розробкою двигуна займався Шостий інститут китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC). Установку планують використовувати на ракеті-носії «Чанчжен-9», призначеній для запусків на Місяць та Марс.