2022-11-10
Китай провів випробування двигуна ракети-носія для запусків на Місяць та Марс
Двигун у чотири рази потужніший, ніж існуюча найбільш потужна установка, інформує
Китай провів випробування двигунів для ракети-носія© Space.com
Китай провів перші вогневі випробування нового двигуна, призначеного для ракет-носіїв. Двигун отримав позначення YF-130, він більш ніж у чотири рази потужніший за гас-рідкокисневі установки YF-100, що розвивають тягу 120 тонн і використовуються в китайських ракетах «Чанчжен» 5, 6 і 7, повідомляє
Розробкою двигуна займався Шостий інститут китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC). Установку планують використовувати на ракеті-носії «Чанчжен-9», призначеній для запусків на Місяць та Марс.
Фаїна Вауліна, ZN.ua