Фрагменти китайської ракети-носія впали в Тихий океан

23-тонний фрагмент китайської ракети-носія «Чанчжен-5» впав у південно-центральну частину Тихого океану, не завдавши жодної шкоди, повідомляє Space.com . Уламок падав на Землю неконтрольовано, тож передбачити, в якому регіоні планети він опиниться, було неможливо.

Падіння уламків «Чанчжен-5» підтвердило Космічне командування США . Уламки увійшли в атмосферу 4 листопада о 10:01 за всесвітнім координованим часом. Пізніше Космічне командування опублікувало ще один твіт, у якому повідомило, що друге входження в атмосферу уламків ракети відбулося через п'ять хвилин після першого в північній частині Тихого океану.