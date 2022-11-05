2022-11-05
Фрагменти китайської ракети-носія впали в Тихий океан
Це вже четвертий випадок падіння уламків цього носія за два роки, інформує
Фрагменти китайської ракети-носія знову впали на Землю© Новое время
23-тонний фрагмент китайської ракети-носія «Чанчжен-5» впав у південно-центральну частину Тихого океану, не завдавши жодної шкоди, повідомляє
Падіння уламків «Чанчжен-5» підтвердило Космічне командування США. Уламки увійшли в атмосферу 4 листопада о 10:01 за всесвітнім координованим часом. Пізніше Космічне командування опублікувало ще один твіт, у якому повідомило, що друге входження в атмосферу уламків ракети відбулося через п'ять хвилин після першого в північній частині Тихого океану.
Фаїна Вауліна, ZN.ua