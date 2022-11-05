Фрагменти китайської ракети-носія впали в Тихий океан

Це вже четвертий випадок падіння уламків цього носія за два роки, інформує ZN.ua.

Фрагменти китайської ракети-носія впали в Тихий океан
Фрагменти китайської ракети-носія знову впали на Землю
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23-тонний фрагмент китайської ракети-носія «Чанчжен-5» впав у південно-центральну частину Тихого океану, не завдавши жодної шкоди, повідомляє Space.com. Уламок падав на Землю неконтрольовано, тож передбачити, в якому регіоні планети він опиниться, було неможливо.

Падіння уламків «Чанчжен-5» підтвердило Космічне командування США. Уламки увійшли в атмосферу 4 листопада о 10:01 за всесвітнім координованим часом. Пізніше Космічне командування опублікувало ще один твіт, у якому повідомило, що друге входження в атмосферу уламків ракети відбулося через п'ять хвилин після першого в північній частині Тихого океану.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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