Температура океану досягла рекорду за 100 тисяч років: що буде далі

Під загрозою опинилися мешканці морів.

На початку квітня глобальна температура океану встановила новий рекорд, піднявшись до 21,1 градуса за Цельсієм. Це на 0,1 градуса вище за рекордні показники 2016. Але, як зазначає журнал Nature , ця цифра не стала несподіванкою для вчених, які давно прогнозували, що підвищення температури відбудеться, інформує ZN.ua .

Температура океану піднялася до максимуму за 100 тисяч років © pixabay/dassel

Що примітно, воно трапилося до явища Ель-Ніньо, яке, як очікується, принесе теплішу погоду у східну частину Тихоокеанського регіону наприкінці цього року. Це означає, що більш висока температура збережеться або навіть підвищиться, що призведе до екстремальніших погодних умов та хвиль тепла, які створять проблеми для морської флори та фауни, від коралів до китів.

«Ймовірно, наступного року на нас чекає низка рекордних максимумів. Наступний рік буде шаленим, якщо Ель-Ніньо справді посилиться», — заявив Джош Вілліс, океанограф із Лабораторії реактивного руху NASA.

Південне коливання Ель-Ніньо (ЕНЮК) - це природний циклічний кліматичний феномен. Під час Ель-Ніньйо вітри над Тихим океаном слабшають або змінюються на протилежні, через що теплі води проникають на схід. Зазвичай Ель-Ніньо збігається з теплішими періодами, як у воді, так і на суші. Попередній рекорд 21 градус Цельсія був зафіксований під час дуже сильного явища Ель-Ніньо.

Зараз коливання перебуває у нейтральній фазі, але, за прогнозами вчених, Ель-Ніньо може розвинутися цього року. Всесвітня метеорологічна організація оцінює ймовірність розвитку Ель-Ніньо в період із травня по червень у 60%, а до жовтня – у 80%.

Ендрю Лейзинг, океанограф із Південно-західного наукового центру рибальства Національного управління океанографії та атмосфери США (NOAA), очікує, що цього літа та восени води Тихого океану біля узбережжя США будуть незвичайно теплими. Якщо Ель-Ніньо розвиватиметься, як очікувалося, це «може створити ситуацію, подібну до тієї, що була у 2014–2015 роках, коли нас ударила теплова бульбашка».

Такі хвилі тепла можуть стати згубними для морських мешканців. За словами Лейзинга, сильні хвилі тепла на тихоокеанському узбережжі США можуть стиснути зону проживання багатьох видів у вузьку смужку вздовж узбережжя. Це може прибити китів ближче до берега, через що вони можуть стикатися з кораблями та плутатися у рибальських сітках.

Коли ж хвилі тепла досягають берега, вони можуть стимулювати шкідливе цвітіння водоростей, яке може перешкодити зростанню мідій та крабів. Водночас, вздовж західного узбережжя США спостерігається надзвичайно сильне піднесення холодної води, яке може захистити від певного потепління цього року.

Перед температурним рекордом у квітні деякі регіони Південної півкулі відчули на собі дію морських хвиль тепла, що спостерігалися з лютого.

Теплі води несуть особливий стрес для коралів. Майже всі коралові рифи Землі нині перебувають у зоні дії високих температур, через що не можуть зростати. Останній 2016 рік із рекордною температурою океану збігся з незвичайним глобальним знебарвленням коралів, яке стало третім відомим явищем. Знебарвлені корали часто хворіють та вмирають.

Тепліші води менш схильні утримувати кисень, що також є стресом для морського життя. Крім того, висока температура океану призводить до почастішання екстремальних погодних явищ.