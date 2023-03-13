Покритий океанами світ: у минулому на Венері могли існувати умови для життя

Вчені з Чикагського університету змоделювали клімат Венери в минулому. Моделювання показало, що в «молодості» планети на ній існували океани і, ймовірно, умови для життя, повідомляє Science Alert.

Але такі умови існували недовго: Венера перетворилася на світ, яким ми його знаємо сьогодні, з токсичною атмосферою та неймовірно високою температурою.

Планетологи провели моделювання, щоб визначити швидкість та механізми втрати кисню. Це показало, що якщо на планеті існувала вода, то вона зникла ще три мільярди років тому.