Найвища гора Сонячної системи в минулому могла бути чимось іншим

Вірогідно, це був острів у морі.

Найбільший вулкан Сонячної системи, гора Олімп на Марсі, ймовірно, у далекому минулому був островом, який розташовувався у морі. Нове дослідження показало схожість між вулканічними островами на Землі, а також додає докази на користь того, що у минулому на Червоній планеті існувала рідка вода, повідомляє Science Alert.

В минулому гора Олімп могла бути островом в океані © United Arab Emirates Space Agency

"Тут ми показуємо, що гігантський вулкан гора Олімп має морфологічну подібність з активними вулканічними островами на Землі, де основні конструктивні розриви схилів систематично відбуваються при переході морської води у відповідь на різкі контрасти в'язкості лави", - заявили вчені під керівництвом геолога Ентоні Хільденбранда з Університету Париж-Сакле у Франції, інформує ZN.ua .

Дослідники припускають, що верхній край шестикілометрового концентричного головного укосу, що оточує гору Олімп, сформувався внаслідок стікання лави у воду, коли сама гора була активним вулканом.

Але, хоч би чим він був, Олімп у будь-якому разі гігантський. Його висота становить 25 кілометрів, він займає площу, яку можна порівняти з розмірами Польщі. Це не лише найвищий вулкан, а й найвища планетарна гора, відома у Сонячній системі.

Але у підніжжя гори є деякі дива. Вона не входить у поверхню планети як чистий схил, але на висоті шести кілометрів на різних ділянках кола формує яскраво виражене урвище. І чому ця особливість з'явилася, залишається загадкою.

Зараз на Марсі дуже сухо і багато пилу, а будь-яка вода на поверхні перетворюється на лід. Але вчені продовжують знаходити докази того, що минулого на Червоній планеті текли річки, існували озера і навіть моря.

Дослідники вивчили подібні до гори Олімп щитові вулкани Землі. Зокрема, вони вивчили три діючі вулканічні острови: острів Піку в Португалії; острів Фого у Канаді; та острів Гаваї в США .

Виявилося, що берегова лінія цих островів має схожі схили на гору Олімп. На Землі вони є результатом різких контрастів в'язкості лави через диференціальне охолодження під час переходу від повітря до води.

Тому вчені вважають, що в минулому Олімп був вулканічним островом, оточеним водою. Таке розуміння гори також може розкрити нову інформацію про минуле Марса. Наприклад, висота схилу дорівнюватиме висоті зниклого океану. Вік потоків лави, який оцінюється в 3,7-3 мільярди років, вказує на те, коли цей океан існував.