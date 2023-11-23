ДНК мумії бабуїна зі Стародавнього Єгипту допомогла дізнатися про портове місто, якого немає на картах

Загублене королівство Пунт і портове місто Адуліс могли знаходиися в тому місці.

Вчені провели ДНК-аналіз мумії бабуїна, яка була виявлена в одній із давньоєгипетських гробниць. Цей аналіз показав, що стародавні єгиптяни торгували з народами, які населяли сучасне узбережжя Еритреї, повідомляє Live Science.

ДНК бабуїна розповіла, де знаходиться стародавнє загадкове місто © Trustees of the British Museum

Стародавні єгиптяни дуже любили бабуїнів. Вони асоціювалися з божеством Бабі та богом підземного світу Тотом, якого іноді зображували з головою павіана. Мавп тримали в неволі і часто видаляли різці, щоб вони були менш небезпечними. Тварин також часто муміфікували як підношення богам, інформує ZN.ua .

Гізела Копп, генетик з Університету Констанца в Німеччині та керівник нового дослідження, зазначила, що бабуїни ніколи не зустрічалися у природі Єгипту. "Ходили історії про те, що вони отримали їх з Пунта, цієї легендарної, загадкової країни", - розповіла вона.

Незважаючи на те, що Пунт згадувався в давньоєгипетських документах, він не був нанесений на карти. У 2020 році Натаніель Доміні, приматолог із Дартмутського коледжу, використав молекули зубів стародавніх мумій бабуїнів, щоб визначити, чим вони харчувалися, коли були дитинчатами. Він з'ясував, що мавпи прибули з регіону, що включає сучасні Еритрею, Сомалі та Ефіопію.

При цьому останки бабуїнів датуються періодом єгипетського Нового царства, між 1550 роком до нашої ери до 1070 до нашої ери. І висновки Доміні були першим переконливим доказом існування Пунта.

Тепер Копп та її колеги (включаючи Доміні) змогли звузити регіон, використавши дані ДНК-аналізу. Вони витягли ДНК із муміфікованого бабуїна, останки якого датуються періодом між 800 та 540 роком до нашої ери.

Потім ДНК порівняли з даними генома 14 бабуїнів XIX і XX століть, походження яких було відоме. За словами Копп, це може дати більш точне уявлення про географічне розташування, ніж дані про раціон. Бабуїнів виростили в неволі в Єгипті, тому їхній раціон не може розповісти про їхнє походження.

Вчені спробували витягти ДНК із 10 мумій бабуїнів, але в результаті змогли працювати лише з одним зразком. Але він показав, що стародавній бабуїн був більш пов'язаний із популяціями території, яка сьогодні є прибережною Еритреєю.

"Це недалеко від стародавнього порту Адуліс", - сказала Копп.

Історичні записи, зроблені близько 300 року до нашої ери і пізніше, згадують Адуліс як місце, в яке подорожували єгипетські торговці, а також центр торгівлі дикими тваринами. І ДНК бабуїна відсуває терміни початку торгівлі з Адулісом щонайменше кілька століть.

Вчені також припустили, що Адуліс і Пунт могли бути одним і тим самим місцем. Ізотопне дослідження 2020 показало, що стародавні єгиптяни торгували з Пунтом бабуїнами ще в 1550 році до нашої ери. Нове дослідження у поєднанні з історичними записами передбачає, що понад 1000 років потому вони все ще робили те саме.

"Можливо, ранній "Пунт" знаходився в тому ж місці, де [пізніше] був заснований Адуліс", - сказала Копп.