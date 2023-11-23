ДНК мумії бабуїна зі Стародавнього Єгипту допомогла дізнатися про портове місто, якого немає на картах

Загублене королівство Пунт і портове місто Адуліс могли знаходиися в тому місці.

Вчені провели ДНК-аналіз мумії бабуїна, яка була виявлена в одній із давньоєгипетських гробниць. Цей аналіз показав, що стародавні єгиптяни торгували з народами, які населяли сучасне узбережжя Еритреї, повідомляє Live Science.

ДНК мумії бабуїна зі Стародавнього Єгипту допомогла дізнатися про портове місто, якого немає на картах
ДНК бабуїна розповіла, де знаходиться стародавнє загадкове місто
© Trustees of the British Museum

Стародавні єгиптяни дуже любили бабуїнів. Вони асоціювалися з божеством Бабі та богом підземного світу Тотом, якого іноді зображували з головою павіана. Мавп тримали в неволі і часто видаляли різці, щоб вони були менш небезпечними. Тварин також часто муміфікували як підношення богам, інформує ZN.ua.

Гізела Копп, генетик з Університету Констанца в Німеччині та керівник нового дослідження, зазначила, що бабуїни ніколи не зустрічалися у природі Єгипту. "Ходили історії про те, що вони отримали їх з Пунта, цієї легендарної, загадкової країни", - розповіла вона.

Незважаючи на те, що Пунт згадувався в давньоєгипетських документах, він не був нанесений на карти. У 2020 році Натаніель Доміні, приматолог із Дартмутського коледжу, використав молекули зубів стародавніх мумій бабуїнів, щоб визначити, чим вони харчувалися, коли були дитинчатами. Він з'ясував, що мавпи прибули з регіону, що включає сучасні Еритрею, Сомалі та Ефіопію.

При цьому останки бабуїнів датуються періодом єгипетського Нового царства, між 1550 роком до нашої ери до 1070 до нашої ери. І висновки Доміні були першим переконливим доказом існування Пунта.

Тепер Копп та її колеги (включаючи Доміні) змогли звузити регіон, використавши дані ДНК-аналізу. Вони витягли ДНК із муміфікованого бабуїна, останки якого датуються періодом між 800 та 540 роком до нашої ери.

Потім ДНК порівняли з даними генома 14 бабуїнів XIX і XX століть, походження яких було відоме. За словами Копп, це може дати більш точне уявлення про географічне розташування, ніж дані про раціон. Бабуїнів виростили в неволі в Єгипті, тому їхній раціон не може розповісти про їхнє походження.

Вчені спробували витягти ДНК із 10 мумій бабуїнів, але в результаті змогли працювати лише з одним зразком. Але він показав, що стародавній бабуїн був більш пов'язаний із популяціями території, яка сьогодні є прибережною Еритреєю.

"Це недалеко від стародавнього порту Адуліс", - сказала Копп.

Історичні записи, зроблені близько 300 року до нашої ери і пізніше, згадують Адуліс як місце, в яке подорожували єгипетські торговці, а також центр торгівлі дикими тваринами. І ДНК бабуїна відсуває терміни початку торгівлі з Адулісом щонайменше кілька століть.

Вчені також припустили, що Адуліс і Пунт могли бути одним і тим самим місцем. Ізотопне дослідження 2020 показало, що стародавні єгиптяни торгували з Пунтом бабуїнами ще в 1550 році до нашої ери. Нове дослідження у поєднанні з історичними записами передбачає, що понад 1000 років потому вони все ще робили те саме.

"Можливо, ранній "Пунт" знаходився в тому ж місці, де [пізніше] був заснований Адуліс", - сказала Копп.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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ДНК мумії бабуїна зі Стародавнього Єгипту допомогла дізнатися про портове місто, якого немає на картахДНК мумії бабуїна зі Стародавнього Єгипту допомогла дізнатися про портове місто, якого немає на картах
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