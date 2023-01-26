Знайдені в Шотландії мумії виявилися «зібраними» з останків шести людей

Дві мумії, які були виявлені на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії, при ближчому розгляді виявилися «зібраними» з шести осіб, повідомляє IFLscience .

Під час розкопок на стоянці бронзової доби в Кладх-Халлані на острові Саут-Віст в 2001 році археологи знайшли два скелети, що добре збереглися. Останки зберегли ознаки того, що якийсь час вони перебували в торф'яному болоті, перш ніж були поховані.