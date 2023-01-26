2023-01-26
Знайдені в Шотландії мумії виявилися «зібраними» з останків шести людей
Вік мумій оцінюється у 3000 років.
Скелети виявилися "зібрані" з останків шести людей© microgen / depositphotos
Дві мумії, які були виявлені на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії, при ближчому розгляді виявилися «зібраними» з шести осіб, повідомляє
Під час розкопок на стоянці бронзової доби в Кладх-Халлані на острові Саут-Віст в 2001 році археологи знайшли два скелети, що добре збереглися. Останки зберегли ознаки того, що якийсь час вони перебували в торф'яному болоті, перш ніж були поховані.
Фаїна Вауліна, ZN.ua