Знайдені в Шотландії мумії виявилися «зібраними» з останків шести людей

Вік мумій оцінюється у 3000 років.

Знайдені в Шотландії мумії виявилися «зібраними» з останків шести людей
Скелети виявилися "зібрані" з останків шести людей
© microgen / depositphotos

Дві мумії, які були виявлені на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії, при ближчому розгляді виявилися «зібраними» з шести осіб, повідомляє IFLscience.

Під час розкопок на стоянці бронзової доби в Кладх-Халлані на острові Саут-Віст в 2001 році археологи знайшли два скелети, що добре збереглися. Останки зберегли ознаки того, що якийсь час вони перебували в торф'яному болоті, перш ніж були поховані.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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Знайдені в Шотландії мумії виявилися «зібраними» з останків шести людейЗнайдені в Шотландії мумії виявилися «зібраними» з останків шести людей
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