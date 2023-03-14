Вчені знайшли нові подібності у поведінці людей та приматів

Вчені проаналізували відео з людиноподібними мавпами та виявили, що ті люблять крутитися навколо себе, щоб викликати запаморочення. На думку дослідників, така поведінка може бути використана для виявлення причин, через які люди прагнуть до станів, що змінюють свідомість, повідомляє Gizmodo.

Сотні відео показують мавп, які крутяться, чіпляючись за мотузку. І в деяких випадках вони робили це виключно для того, щоб викликати запаморочення.