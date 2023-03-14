Вчені знайшли нові подібності у поведінці людей та приматів

Мавпи люблять крутитися до запаморочення.

Вчені знайшли нові подібності у поведінці людей та приматів
Мавпи крутяться, щоб викликати стан зміненої свідомості
© webmandry.com

Вчені проаналізували відео з людиноподібними мавпами та виявили, що ті люблять крутитися навколо себе, щоб викликати запаморочення. На думку дослідників, така поведінка може бути використана для виявлення причин, через які люди прагнуть до станів, що змінюють свідомість, повідомляє Gizmodo.

Сотні відео показують мавп, які крутяться, чіпляючись за мотузку. І в деяких випадках вони робили це виключно для того, щоб викликати запаморочення.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
У Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фотоУ Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фото
Астрономи відкрили астероїд, який потенційно може впасти на землюАстрономи відкрили астероїд, який потенційно може впасти на землю
Вчені назвали птаха з найбілішим пір'ям у світіВчені назвали птаха з найбілішим пір'ям у світі
NASA показало знімки загадкових кіл на МарсіNASA показало знімки загадкових кіл на Марсі
У Судані виявили залишки стародавнього храму: чим унікальна знахідкаУ Судані виявили залишки стародавнього храму: чим унікальна знахідка
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelbackВчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelback
Далі буде гірше: вчені NASA розповіли про посилення стихійних лих через глобальне потеплінняДалі буде гірше: вчені NASA розповіли про посилення стихійних лих через глобальне потепління
Може перевернути уявлення про еволюцію: на Арктичному острові знайшли останки стародавньої істотиМоже перевернути уявлення про еволюцію: на Арктичному острові знайшли останки стародавньої істоти
Вчені заявили про «незворотну деградацію» легендарної дельти НілуВчені заявили про «незворотну деградацію» легендарної дельти Нілу
Вчені навчилися діагностувати тривожність по аналізу кровіВчені навчилися діагностувати тривожність по аналізу крові
Олені повільно з'їдають найбільший організм на Землі – вченіОлені повільно з'їдають найбільший організм на Землі – вчені
Вчені назвали птаха з найбілішим пір'ям у світіВчені назвали птаха з найбілішим пір'ям у світі
Сяятиме яскравіше за зірки: вчені знайшли нову комету, яка летить до ЗемліСяятиме яскравіше за зірки: вчені знайшли нову комету, яка летить до Землі
Вчені розповіли, коли люди почали їздити верхиВчені розповіли, коли люди почали їздити верхи
Сузір'я супутників SpaceX та інших компаній заважають роботі телескопа «Хаббл» – вченіСузір'я супутників SpaceX та інших компаній заважають роботі телескопа «Хаббл» – вчені
Последние новости
Подгружаем последние новости