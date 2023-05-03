Китай відправить людей на Місяць до 2030 року – вчені

Країна вже працює над необхідним обладнанням.

Провідні китайські вчені у сфері дослідження космосу впевнені, що країна вже протягом найближчих кількох років запустить людину на Місяць. За їхніми словами, Китай вже працює над створенням обладнання, необхідного для доставки людей на супутник Землі, повідомляє Space.com.

Китай відправить людей на Місяць до 2030 року – вчені
Китай може відправити пілотовану місію на Місяць до 2030 року
© depositphotos/Wavebreakmedia

«До 2030 року китайці безперечно зможуть ступити на Місяць. Це не проблема», - заявив в інтерв'ю китайському телеканалу CCTV головний розробник китайської програми дослідження Місяця Ву Вейжень, інформує ZN.ua.

Країна вже розробляє ракету нового покоління для запуску пілотованого космічного корабля, а також ведуться роботи зі створення модуля, що спускається. Очікується, що випробування ракети відбудуться у 2027 році. Корабель уже здійснив перший політ без екіпажу.

У Яньшен, голова Китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC) цього року представив відео, як може виглядати майбутній запуск на Місяць.

Місія, про яку говорив Ву Вейжень, була б короткою, але Китай також планує побудувати місячну базу, яка б називалася Міжнародна місячна дослідницька станція. Згідно з планами, її будівництво може завершитися у 2030-х роках.

Перші кроки цього амбітного проекту включають роботизовані місії на південний полюс Місяця для тестування використання технології 3D-друку для створення цегли, подібної до Lego, з місячного ґрунту.

Водночас Китай не планує створювати базу сам, він не проти об'єднатися з іншими країнами, наприклад, США, країнами Європи та БРІКС.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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Китай відправить людей на Місяць до 2030 року – вченіКитай відправить людей на Місяць до 2030 року – вчені
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