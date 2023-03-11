У Судані виявили залишки стародавнього храму: чим унікальна знахідка

У величезному некрополі стародавньої єгипетської столиці Мемфіс дослідники виявили гігантський папірус, а під час розкопок у стародавньому місті Стара Донгола, заснованому в IV столітті, що знаходиться на території сучасного Судану, вчені з Варшавського університету виявили залишки храму, побудованого майже 2700 років.

Про це повідомляє Live Science, інформує Апостроф .

Вважається, що місто до XIV століття, поки не було завойоване арабами, було столицею держави Мукурра, яка займала територію півночі Судану та півдня Єгипту.

На місці міста польські вчені виявили будівельні кам'яні блоки давньоєгипетського храму з ієрогліфічними написами та фігурним орнаментом. Дослідники вважають, що храм було збудовано 2700 років тому, тобто задовго до заснування міста. Тоді на цій території розташовувалося царство Куш, яке деякий час підкорялося єгиптянам.

Залишки храму Амона-Ра були виявлені на території стародавньої фортеці, яка спочатку була центром міста, де селилися місцеві жителі.

Поки що вчені не з'ясували, чи ці блоки належать храму, який виявили в місті, чи це були частини іншої релігійної споруди, які використовувалися повторно.