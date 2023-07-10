Танення льодовиків призводить до вивільнення в атмосферу стародавнього метану

Скільки газу виділяється в атмосферу, поки що невідомо.

Група вчених із Великої Британії та Норвегії заявила про те, що танення арктичних льодовиків призводить до вивільнення стародавнього метану, парникового газу, повідомляє Futurism. Він, у свою чергу, може негативно впливати на клімат планети, інформує ZN.ua .

Танення льодовиків вивільняє древній метан © unsplash/roxannedesgagnes

В ході дослідження вчені вивчили відступ льодовиків на архіпелазі Шпіцберген. Вони з'ясували, що метан вивільняється в атмосферу в міру того, як льодовики, що відступають, відкривають грунт, який був тривалий час покритий льодом.

У міру відступу льоду на поверхню піднімаються древні підземні води, утворюючи надземні невеликі джерела. Вчені з'ясували, що 122 із 123 таких джерел містять резервуари древнього метану.

Водночас, скільки метану вивільняється в атмосферу з цих новостворених джерел, залишається незрозумілим. Водночас вчені побоюються, що танення льодовиків внаслідок змін клімату відкрило нове джерело небезпечних парникових газів.

«Це петля зворотного зв'язку, спричинена зміною клімату. Льодовики відступають через потепління клімату, і вони залишають ці відкриті передні поля позаду, що сприяє викиду метанового газу», - заявив провідний автор дослідження Габріель Клебер із Кембриджського університету.

Вік цього метану оцінюється у мільйони років.

«Це не метан, який нині виробляється мікробами. Це метан, який утворився для формування гірських порід», - пояснив Клебер.

Вчені виявили великі поклади метану у підземних сховищах сланцю. І вони вважають, що такі поклади можуть бути виявлені в північних регіонах нашої планети, оскільки сланець є найпоширенішою осадовою породою на Землі.