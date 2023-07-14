Вчені виявили сліди найдавніших льодовиків на Землі

Це відкриття може багато розповісти історію нашої планети.

Вчені заявили, що змогли виявити сліди найдавніших льодовиків на Землі. Вони «ховалися» в стародавніх породах, поцяткованих ізотопами кисню, які лежать під найбільшими у світі південноафриканськими родовищами золота, повідомляє Science alert.

Можливо, перші льодовики з'явилися на Землі 2,9 мільярда років тому © unsplash/himalaya1788

Відкриття допоможе краще зрозуміти як розвивалася наша планета на ранніх етапах свого існування, інформує ZN.ua .

У ході дослідження вчені вивчили пласти гірських порід, розташовані неподалік Дурбана на східному узбережжі Південної Африки, які містять льодовикові відкладення, вік яких оцінюється в 2,9 мільярда років. Тобто, вони є найдавнішими із відомих на Землі.

Зазвичай породи такого віку мають сліди різних геологічних змін. Разом з тим супергрупа Понгола майже не змінилася з моменту формування внаслідок затоплення внутрішнього моря.

«Це одна з небагатьох областей, які залишилися практично незайманими та незмінними з ранньої Землі. Ці відкладення є скам'янілими льодовиковими моренами, які в основному є уламками, залишеними льодовиком, коли він поступово тане і стискається», — заявив геолог Орегонського університету Ілля Біндеман.

Вчені виміряли рівні ізотопів кисню у зразках пісковика та сланцю із супергрупи Понгола та з'ясували, що вони містять найнижчі рівні кисню-18 із усіх порід, які були проаналізовані досі. Вони також були високі рівні кисню-17, що вказувало те, що вони утворилися за низьких температур.

«Це означає кригу. Поєднайте ці геохімічні дані з даними про морени, і ви отримаєте льодовики - найстаріші льодовики, виявлені на Землі», - заявив Біндеман.

Ізотопи кисню - це стабільні, довгоживучі різновиди кисню, які можуть бути "важкими" або "легкими" залежно від кількості нейтронів у їхньому ядрі. Коли геологи порівнюють їх відносний вміст у древніх гірських породах, можуть зробити висновок про умови, за яких утворилися ці гірські породи.

Отримані дані "вказують на поступове охолодження поверхні середовищ, результатом якого стали льодовикові умови 2,9 мільярда років тому". Розташування цих льодовиків порушує питання про періоди похолодання далекого минулого Землі.

Вважається, що наша планета повністю замерзала двічі у своїй історії: 650 та 700 мільйонів років тому. Але вчені не мають єдиного уявлення про те, чи була «Земля-сніжинка» повністю замороженою кулею або ж на ній була присутня «сльота».

Але вчені припускають, що таке глобальне зледеніння могло траплятися і раніше. І якщо це так, то виявлені сліди льодовиків можуть бути свідченнями найдавніших подібних подій.

Але є й інше пояснення появі цих льодовиків: стародавній континент, що дав початок Південній Африці, був ближчим до полюсів у той час, коли він покрився льодом.