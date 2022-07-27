У Туреччині на розкопках стародавнього міста знайшли мозаїку із 12 подвигами Геракла: фото

Під час розкопок у стародавньому місті Сієдра в районі Аланії в Туреччині було виявлено близько 164 квадратних метрів мозаїки, що зображує 12 подвигів міфологічного героя Геракла.

Про це розповідає Arkeonews, інформує Апостроф .

За словами члена факультету та керівника розкопок древнього міста Сьєдра, доцента університету Караманоглу Мехметбей Ертуга Ергюрера, мозаїка дуже особлива з художньої точки зору, її виявили ще у 2019 році.

"Ми вважали за неправильне повністю розкривати нашу мозаїку, яку ми виявили в 2019 році. Після необхідних приготувань до кінця 2020 року ми почали розкопувати мозаїку на тему "Геракл". На мозаїці зображені і дуже добре збереглися сцени під назвою "12 подвигів Геракла", — сказав він.

Підлогова мозаїка шириною 7,9 метра та довжиною 21,91 метра вважається зробленою у 2 столітті нашої ери і займає площу близько 164 квадратних метрів. Фігури виконані у натуральному розмірі, у цьому плані вона унікальна. Міфологічні сцени, що добре збереглися, в мозаїці додають їй цінності.