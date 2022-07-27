У Туреччині на розкопках стародавнього міста знайшли мозаїку із 12 подвигами Геракла: фото
Під час розкопок у стародавньому місті Сієдра в районі Аланії в Туреччині було виявлено близько 164 квадратних метрів мозаїки, що зображує 12 подвигів міфологічного героя Геракла.
Про це розповідає Arkeonews, інформує
За словами члена факультету та керівника розкопок древнього міста Сьєдра, доцента університету Караманоглу Мехметбей Ертуга Ергюрера, мозаїка дуже особлива з художньої точки зору, її виявили ще у 2019 році.
"Ми вважали за неправильне повністю розкривати нашу мозаїку, яку ми виявили в 2019 році. Після необхідних приготувань до кінця 2020 року ми почали розкопувати мозаїку на тему "Геракл". На мозаїці зображені і дуже добре збереглися сцени під назвою "12 подвигів Геракла", — сказав він.
Підлогова мозаїка шириною 7,9 метра та довжиною 21,91 метра вважається зробленою у 2 столітті нашої ери і займає площу близько 164 квадратних метрів. Фігури виконані у натуральному розмірі, у цьому плані вона унікальна. Міфологічні сцени, що добре збереглися, в мозаїці додають їй цінності.