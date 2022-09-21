Гренландія «сильно схудла» через танення льоду – вчені

Вчені NASA знайшли спосіб зважити масиви суші, які знаходяться на Землі, за допомогою двох космічних супутників. В результаті вони змогли задокументувати втрату ваги Гренландією через танення льоду, повідомляє Forbes .

За словами кліматолога з Лабораторії реактивного руху NASA Джоша Вілліса, з 2000-х років Гренландія втратила п'ять трильйонів тонн ваги. Команда Вілліса проводила зважування острова з 2002 року за допомогою супутників Grace та Grace FO. Другий з них слідує за першим по орбіті.