Дослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на Землі

Метан - це один із парникових газів, який зумовлює глобальне потепління, інформує ZN.ua.

Дослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на Землі

Нова місія NASA для вивчення джерел мінерального пилу на Землі (EMIT) виявила на планеті нові «супервипромінювачі» метану - одного з найпопулярніших парникових газів, повідомляється на сайті космічного агентства.

За допомогою апарату EMIT, встановленого на Міжнародній космічній станції у липні, науковці ідентифікували понад 50 «супервипромінювачів» у Центральній Азії, на Близькому Сході та на південному заході США.

Згідно з дослідженням, серед найбільших джерел викиду метану зараз на планеті - нафтові родовища, сміттєзвалища та сільськогосподарські компанії.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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