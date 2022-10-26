Дослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на Землі

Нова місія NASA для вивчення джерел мінерального пилу на Землі (EMIT) виявила на планеті нові «супервипромінювачі» метану - одного з найпопулярніших парникових газів, повідомляється на сайті космічного агентства.

За допомогою апарату EMIT, встановленого на Міжнародній космічній станції у липні, науковці ідентифікували понад 50 «супервипромінювачів» у Центральній Азії, на Близькому Сході та на південному заході США .

Згідно з дослідженням, серед найбільших джерел викиду метану зараз на планеті - нафтові родовища, сміттєзвалища та сільськогосподарські компанії.