Танення крижаного щита Гренландії незабаром може досягти точки неповернення – вчені

Ми знаходимося на півдорозі до втрати як мінімум частини крижаного щита острова, інформує ZN.ua.

Танення крижаного щита Гренландії незабаром може досягти точки неповернення – вчені
Вчені побоюються, що танення Гренландії вже не зупинити
© pixabay/dassel

Вчені відчувають дедалі більше занепокоєння про переломні моменти на шляху змін клімату. У новому дослідженні вони визначили два такі переломні моменти для танення крижаного щита Гренландії, що займає 1,7 мільйона квадратних кілометрів і є другим за величиною сховищем льоду після Антарктики, повідомляє Science Alert.

Відповідно до моделювання вчених, викид в атмосферу 1000 гігатон вуглецю призведе до повного танення південної частини крижаного щита. При викидах ж 2500 гігатон безповоротно розтане весь крижаний щит.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Вченим вдалося знайти найглибоководнішу рибу на ЗемліВченим вдалося знайти найглибоководнішу рибу на Землі
Новонароджений Юпітер був таким яскравим, що міг «закип'ятити» свої супутники – вченіНовонароджений Юпітер був таким яскравим, що міг «закип'ятити» свої супутники – вчені
Палеонтологи знайшли в Австралії останки стародавньої тварини, схожої на вомбатаПалеонтологи знайшли в Австралії останки стародавньої тварини, схожої на вомбата
Танення крижаного щита Гренландії незабаром може досягти точки неповернення – вченіТанення крижаного щита Гренландії незабаром може досягти точки неповернення – вчені
Вчені розповіли, коли людство зможе колонізувати інші планетиВчені розповіли, коли людство зможе колонізувати інші планети
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені розповіли, коли людство зможе колонізувати інші планетиВчені розповіли, коли людство зможе колонізувати інші планети
Новонароджений Юпітер був таким яскравим, що міг «закип'ятити» свої супутники – вченіНовонароджений Юпітер був таким яскравим, що міг «закип'ятити» свої супутники – вчені
Вчені запропонували концепцію системи, яка дозволить досягти меж Сонячної системи за п'ять роківВчені запропонували концепцію системи, яка дозволить досягти меж Сонячної системи за п'ять років
Гігантська «діра» в атмосфері Сонця може спричинити сильні полярні сяйва на ЗемліГігантська «діра» в атмосфері Сонця може спричинити сильні полярні сяйва на Землі
У Росії нова напасть - тане вічна мерзлота, половина інфраструктури РФ може просто самознищитисяУ Росії нова напасть - тане вічна мерзлота, половина інфраструктури РФ може просто самознищитися
Вчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelbackВчені розповіли, як могло зародитися життя на Землі: до чого тут nickelback
Вчені знайшли нові подібності у поведінці людей та приматівВчені знайшли нові подібності у поведінці людей та приматів
Далі буде гірше: вчені NASA розповіли про посилення стихійних лих через глобальне потеплінняДалі буде гірше: вчені NASA розповіли про посилення стихійних лих через глобальне потепління
Може перевернути уявлення про еволюцію: на Арктичному острові знайшли останки стародавньої істотиМоже перевернути уявлення про еволюцію: на Арктичному острові знайшли останки стародавньої істоти
Вчені заявили про «незворотну деградацію» легендарної дельти НілуВчені заявили про «незворотну деградацію» легендарної дельти Нілу
Последние новости
Подгружаем последние новости