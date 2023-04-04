Танення крижаного щита Гренландії незабаром може досягти точки неповернення – вчені

Вчені відчувають дедалі більше занепокоєння про переломні моменти на шляху змін клімату. У новому дослідженні вони визначили два такі переломні моменти для танення крижаного щита Гренландії, що займає 1,7 мільйона квадратних кілометрів і є другим за величиною сховищем льоду після Антарктики, повідомляє Science Alert .

Відповідно до моделювання вчених, викид в атмосферу 1000 гігатон вуглецю призведе до повного танення південної частини крижаного щита. При викидах ж 2500 гігатон безповоротно розтане весь крижаний щит.