Танення льодовиків може призвести до нової пандемії – вчені

Скуті льодом віруси та бактерії можуть «повернутися до життя», інформує ZN.ua.

Танення льодовиків може призвести до нової пандемії – вчені
Танення льодовиків може вивільнити віруси та бактерії
© pixabay/dassel

Наступна пандемія може бути викликана не кажанами або птахами. Віруси та бактерії, які атакуватимуть людство, можуть бути вивільнені з льодовиків, що тануть через глобальне потепління, повідомляє The Guardian.

Генетичний аналіз ґрунту та озерних відкладень озера Хейзен, найбільшого прісноводного озера у високогірних районах Арктики, показав, що ризик зараження вірусом підвищується поблизу льодовиків, що тануть. Це означає, що в міру танення льодовиків зростає ризик того, що віруси та бактерії, що містяться в них, вивільнятимуться і заражатимуть дику природу. І ситуація посилюватиметься в міру відступу льоду до полюсів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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