Танення льодовиків може призвести до нової пандемії – вчені

Наступна пандемія може бути викликана не кажанами або птахами. Віруси та бактерії, які атакуватимуть людство, можуть бути вивільнені з льодовиків, що тануть через глобальне потепління, повідомляє The Guardian.

Генетичний аналіз ґрунту та озерних відкладень озера Хейзен, найбільшого прісноводного озера у високогірних районах Арктики, показав, що ризик зараження вірусом підвищується поблизу льодовиків, що тануть. Це означає, що в міру танення льодовиків зростає ризик того, що віруси та бактерії, що містяться в них, вивільнятимуться і заражатимуть дику природу. І ситуація посилюватиметься в міру відступу льоду до полюсів.