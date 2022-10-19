2022-10-19
Танення льодовиків може призвести до нової пандемії – вчені
Скуті льодом віруси та бактерії можуть «повернутися до життя», інформує
Танення льодовиків може вивільнити віруси та бактерії© pixabay/dassel
Наступна пандемія може бути викликана не кажанами або птахами. Віруси та бактерії, які атакуватимуть людство, можуть бути вивільнені з льодовиків, що тануть через глобальне потепління, повідомляє
Генетичний аналіз ґрунту та озерних відкладень озера Хейзен, найбільшого прісноводного озера у високогірних районах Арктики, показав, що ризик зараження вірусом підвищується поблизу льодовиків, що тануть. Це означає, що в міру танення льодовиків зростає ризик того, що віруси та бактерії, що містяться в них, вивільнятимуться і заражатимуть дику природу. І ситуація посилюватиметься в міру відступу льоду до полюсів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua