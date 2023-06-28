Археологи знайшли у джунглях Мексики невідоме місто майя

Його назвали Окомтуном.

Команда археологів виявила в джунглях півострова Юкатан у Мексиці сліди існування міста майя, про яке не було відомо раніше. Як повідомляє Science alert, місто отримало назву Окомтун, що в перекладі означає «кам'яна колона», інформує ZN.ua.

Археологи знайшли у джунглях Мексики невідоме місто майя
Місто знайшли у джунглях Мексики
© Ivan ?prajc/INAH

На території, яку воно займало, збереглися сліди споруд, схожих на піраміди, кам'яні колони та інші споруди, розташовані у вигляді концентричних кіл.

Безумовно, більшість міста вже втрачено. За словами вчених, колони могли відігравати роль входу для вищих поверхів. Крім того, було виявлено майданчик для гри в м'яч для відпочинку та, можливо, релігійних цілей.

Вчені провели дослідження за допомогою лідара, а потім провели польові дослідження. За їхніми словами, найбільшою несподіванкою став регіон на півострові, який оточували болота. Його центр займав 50 гектарів і включав безліч великих будівель, у тому числі, піраміди висотою понад 15 метрів.

Тропічні ліси, у яких проводилися дослідження, величезні. Безлюдні джунглі покривають площу понад 3000 квадратних кілометрів, і невідомо, що вони приховують.

За словами вчених, виявлене місто було важливим локальним хабом між 250 та 1000 роками нашої ери. Археологи мають намір провести аналіз фрагментів керамічних посудин, знайдених у місті, який має більше розповісти про те, коли цей регіон населявся.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Російські космонавти викинули старе обладнання за борт МКСРосійські космонавти викинули старе обладнання за борт МКС
NASA вдалося перетворити 98% сечі та поту астронавтів МКС на водуNASA вдалося перетворити 98% сечі та поту астронавтів МКС на воду
SpaceX успішно випробувала двигуни Starship перед новим запуском корабляSpaceX успішно випробувала двигуни Starship перед новим запуском корабля
Потоки повітря навколо Землі стали схожими на картини Ван Гога: чому це поганоПотоки повітря навколо Землі стали схожими на картини Ван Гога: чому це погано
Археологи знайшли у джунглях Мексики невідоме місто майяАрхеологи знайшли у джунглях Мексики невідоме місто майя
Блок рекламы


Похожие новости
Археологи знайшли статую бога смерті майя цивілізаціїАрхеологи знайшли статую бога смерті майя цивілізації
Перетворюється на «космічний діамант»: вчені знайшли незвичайну зірку недалеко від СонцяПеретворюється на «космічний діамант»: вчені знайшли незвичайну зірку недалеко від Сонця
Вчені знайшли у Баренцевому морі рідкісний підводний вулканВчені знайшли у Баренцевому морі рідкісний підводний вулкан
Вчені знайшли під Антарктидою стародавні структури, які можуть спричинити гігантські цунаміВчені знайшли під Антарктидою стародавні структури, які можуть спричинити гігантські цунамі
На Марсі знайшли сліди потужних потоків водиНа Марсі знайшли сліди потужних потоків води
Вчені знайшли перший з 1979 року унікальний ізотоп уранаВчені знайшли перший з 1979 року унікальний ізотоп урана
Вчені знайшли два нових види птахів, які виділяють небезпечний токсинВчені знайшли два нових види птахів, які виділяють небезпечний токсин
Археологи виявили незвичайний артефакт цивілізації майяАрхеологи виявили незвичайний артефакт цивілізації майя
Археологи знайшли на Волині митну пломбу періоду Київської РусіАрхеологи знайшли на Волині митну пломбу періоду Київської Русі
Палеонтологи знайшли в Австралії останки стародавньої тварини, схожої на вомбатаПалеонтологи знайшли в Австралії останки стародавньої тварини, схожої на вомбата
Последние новости
Подгружаем последние новости