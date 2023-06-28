Археологи знайшли у джунглях Мексики невідоме місто майя

Його назвали Окомтуном.

Команда археологів виявила в джунглях півострова Юкатан у Мексиці сліди існування міста майя, про яке не було відомо раніше. Як повідомляє Science alert , місто отримало назву Окомтун, що в перекладі означає «кам'яна колона», інформує ZN.ua .

Місто знайшли у джунглях Мексики © Ivan ?prajc/INAH

На території, яку воно займало, збереглися сліди споруд, схожих на піраміди, кам'яні колони та інші споруди, розташовані у вигляді концентричних кіл.

Безумовно, більшість міста вже втрачено. За словами вчених, колони могли відігравати роль входу для вищих поверхів. Крім того, було виявлено майданчик для гри в м'яч для відпочинку та, можливо, релігійних цілей.

Вчені провели дослідження за допомогою лідара, а потім провели польові дослідження. За їхніми словами, найбільшою несподіванкою став регіон на півострові, який оточували болота. Його центр займав 50 гектарів і включав безліч великих будівель, у тому числі, піраміди висотою понад 15 метрів.

Тропічні ліси, у яких проводилися дослідження, величезні. Безлюдні джунглі покривають площу понад 3000 квадратних кілометрів, і невідомо, що вони приховують.

За словами вчених, виявлене місто було важливим локальним хабом між 250 та 1000 роками нашої ери. Археологи мають намір провести аналіз фрагментів керамічних посудин, знайдених у місті, який має більше розповісти про те, коли цей регіон населявся.