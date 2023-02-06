Було затоплено тисячі років тому: біля узбережжя Ізраїлю знайшли унікальне місто

Біля узбережжя Ізраїлю виявили реальну Атлантиду - унікальне величезне місто, яке було заселене ще 9000 років тому.

Про це повідомляє IFL Science, інформує Апостроф .

Атлін Ян - колись процвітаюче поселення, яке тисячі років тому стерло з лиця Землі сильне цунамі. Наразі воно знаходиться на глибині десять метрів.

На великій ділянці площею 40 000 квадратних метрів морські археологи знайшли будинки, колодязі та навіть могили. Вважається, що поряд з кістками одомашнених овець, свиней і собак великі прямокутні кам'яні конструкції, що все ще стоять під хвилями, використовувалися як загони для тварин або як огородження для полів, що обробляються.

У центрі поселення стоять сім великих кам'яних монолітів, що оточують прісноводне джерело. Вважається, що ця споруда була місцем проведення водних ритуалів.

До того як на поселення обрушилося руйнівне цунамі, воно знаходилося набагато вище за нинішній рівень моря і відрізнялося дуже родючими землями.