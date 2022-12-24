У Тихому океані знайшли новий підвид дельфінів

Дельфіни-афаліни - одні з найбільш добре вивчених морських ссавців. Але генетичні дослідження останніх кількох років показали, що вчені мають справу не з одним видом, а з кількома лініями, які все ще перебувають у процесі еволюції.

Наразі вчені з Університету Майамі розділили те, що вважалося одним видом дельфінів, що мешкають у Тихому океані, на кілька підтипів, повідомляє Science Alert.

У афалін, що живуть у прибережних водах східної тропічної частини Тихого океану (ETP), між Нижньою Каліфорнією та Галапагоськими островами, черепа та тіла помітно менші, ніж у тих, що живуть біля берегів південної Каліфорнії чи Японії. На думку вчених, цього достатньо для того, щоб розглядати дельфінів ЕТР як окремий вид.