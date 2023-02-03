Вчені припустили існування «невидимого» океану на супутнику Сатурна

Мімас схожий на «Зірку смерті» з «Зоряних війн».

Вчені припустили існування «невидимого» океану на супутнику Сатурна
Під крижаною кіркою Мімаса може існувати океан
© NASA

Льодистий супутник Сатурна Мімас може бути «прихованим» океанічним світом. На це вказує нове дослідження, яке провели вчені, повідомляє Space.com.

Мімас - це найменший і найближчий до планети з головних супутників Сатурна. Вважається, що він генерує достатньо тепла, щоб підтримувати існування підповерхневого океану. Моделювання ударного кратера Гершель – найвражаючої особливості супутника, – а також відсутність тектонічної активності на ньому підтвердили існування молодого внутрішнього океану, оточеного тонкою крижаною кіркою.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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