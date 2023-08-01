Американські вчені «евакуюють» корали з океану через високі температури

Їх зберігатимуть у більш прохолодних контейнерах на землі.

Океанська вода біля узбережжя Флориди розігрілася так сильно, що стала небезпечною для третього за величиною бар'єрного рифу у світі. Тому вчені змушені витягувати корали з океану, щоб помістити їх у прохолодніші контейнери на землі, повідомляє Science alert.

Американські вчені «евакуюють» корали з океану через високі температури
Через спеку корали доводиться "евакуювати" з океану
© NOAA

«Гаряча вода шкідлива для будь-яких морських організмів, чи то корали, риби чи омари. Таким чином, ми ризикуємо масовою загибеллю риб, морських черепах тощо», - сказав Алекс Нойфельд, координатор проектів Фонду відновлення коралів, інформує ZN.ua.

Раніше цього місяця температура поверхні води біля узбережжя Флориди піднялася до рекордних 32,2 градусів за Цельсієм. Незабаром у затоці Манаті досягла рекордних 38,3 градуса. Корали витримують температуру води від 21 до 28,8 градуса Цельсія.

Вчені, які працюють під керівництвом Нойфельда, а також інші групи дослідників збирають зразки різних генетичних штамів коралів з розплідників «і доставляють їх до наземних об'єктів, де можна контролювати параметри води та де вони можуть бути захищені»

Високі температури води сприяють знебарвленню коралів, що є показником сильного стресу.

Це викликає занепокоєння не лише вчених, а й бізнесменів, які займаються туризмом. За даними Національного управління океанографічних та атмосферних досліджень США, коралові рифи Флориди приносять близько двох мільярдів доларів на рік та сприяють створенню 70 400 робочих місць з повною або частковою зайнятістю.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Вчені розповіли про найбільш сонячне місце на ЗемліВчені розповіли про найбільш сонячне місце на Землі
Американські вчені «евакуюють» корали з океану через високі температуриАмериканські вчені «евакуюють» корали з океану через високі температури
Найвища гора Сонячної системи в минулому могла бути чимось іншимНайвища гора Сонячної системи в минулому могла бути чимось іншим
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені розповіли про найбільш сонячне місце на ЗемліВчені розповіли про найбільш сонячне місце на Землі
Вчені розповіли про вплив космічних польотів на мозок астронавтівВчені розповіли про вплив космічних польотів на мозок астронавтів
До Землі дуже близько підлетів величезний астероїд, і вчені помітили його лише через два дніДо Землі дуже близько підлетів величезний астероїд, і вчені помітили його лише через два дні
Вчені виявили сліди найдавніших льодовиків на ЗемліВчені виявили сліди найдавніших льодовиків на Землі
Найдавніший предок людини жив на Землі одночасно з динозаврами – вченіНайдавніший предок людини жив на Землі одночасно з динозаврами – вчені
Людство викачує стільки води, що впливає обертання Землі – вченіЛюдство викачує стільки води, що впливає обертання Землі – вчені
Перетворюється на «космічний діамант»: вчені знайшли незвичайну зірку недалеко від СонцяПеретворюється на «космічний діамант»: вчені знайшли незвичайну зірку недалеко від Сонця
Вчені відновили зовнішність фараона Тутанхамона: фото та деталі дослідженняВчені відновили зовнішність фараона Тутанхамона: фото та деталі дослідження
Зміни клімату змушують риб мігрувати до полюсів – вченіЗміни клімату змушують риб мігрувати до полюсів – вчені
Вчені знайшли у Баренцевому морі рідкісний підводний вулканВчені знайшли у Баренцевому морі рідкісний підводний вулкан
Последние новости
Подгружаем последние новости