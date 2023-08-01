Американські вчені «евакуюють» корали з океану через високі температури

Їх зберігатимуть у більш прохолодних контейнерах на землі.

Океанська вода біля узбережжя Флориди розігрілася так сильно, що стала небезпечною для третього за величиною бар'єрного рифу у світі. Тому вчені змушені витягувати корали з океану, щоб помістити їх у прохолодніші контейнери на землі, повідомляє Science alert.

Через спеку корали доводиться "евакуювати" з океану © NOAA

«Гаряча вода шкідлива для будь-яких морських організмів, чи то корали, риби чи омари. Таким чином, ми ризикуємо масовою загибеллю риб, морських черепах тощо», - сказав Алекс Нойфельд, координатор проектів Фонду відновлення коралів, інформує ZN.ua .

Раніше цього місяця температура поверхні води біля узбережжя Флориди піднялася до рекордних 32,2 градусів за Цельсієм. Незабаром у затоці Манаті досягла рекордних 38,3 градуса. Корали витримують температуру води від 21 до 28,8 градуса Цельсія.

Вчені, які працюють під керівництвом Нойфельда, а також інші групи дослідників збирають зразки різних генетичних штамів коралів з розплідників «і доставляють їх до наземних об'єктів, де можна контролювати параметри води та де вони можуть бути захищені»

Високі температури води сприяють знебарвленню коралів, що є показником сильного стресу.