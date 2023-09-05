Вчені знайшли глибоко в океані новий вид морської бактерії

Вони належать до типу, що зустрічається у всій Землі.

Вчені виявили у зразках відкладень із глибин океану загадковий та унікальний тип бактерій, який може розширити наше уявлення про глибоководні умови та мікробіологію в цілому, повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли глибоко в океані новий вид морської бактерії
Бактерії живуть в океанічних покладах
© Zheng et al., eLife, 2023

Команда з Китаю виростила бактерії в лабораторії, використовуючи осад із холодного просочування — специфічної «калюжі», багатої на поживні речовини рідини та бруду на дні океану. Дослідники назвали новий вид Poriferisphaera hetertotropicis. Він належить до типу бактерій, який недостатньо вивчений, хоча зустрічається по всьому світу, від озер до ґрунтів, і відіграє вирішальну роль у переробці вуглецю та азоту.

У ході дослідження вчені змоделювали глибоководні умови. Нові бактерії P. hetertotropicis, штам, позначений ZRK32, зростали швидше, ніж інші бактерії, що культивувалися, і розмножувалися інакше, ніж інші.

Новий вид розмножувався за допомогою брунькування, чого раніше не спостерігалося в інших планктоміцетів. Ймовірно, це стало відповіддю на незвичайні умови оточуючого середовища, у яких живе цей вид.

Крім того, він по-новому взаємодіє з типами азоту та азотним циклом і живе поруч із певним типом бактеріофага, який допомагає переробляти азот. Усе це впливає на розуміння вченими хімічних процесів, які відбуваються глибоко під поверхнею океану.

«Наші аналізи показують, що штам ZRK32 — це новий вид, який найкраще росте в багатому на поживні речовини середовищі і виділяє бактеріофаг у присутності азоту. Цей фаг-ZRK32 є хронічним бактеріофагом, який живе всередині свого господаря, не вбиваючи його», — каже мікробіолог Чаомін Сунь з Китайської академії наук.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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