Фрагмент китайської ракети загадково розпався на частини на орбіті Землі

Космічні сили США підтвердили, що ввечері 12 листопада частина китайської ракети-носія, яка знаходилася на висоті близько 500 кілометрів від Землі, розпалася на частини. У результаті утворилося понад 50 нових фрагментів космічного сміття, повідомляє Forbes.

Це космічне сміття знаходиться на тій же висоті, де проходить орбіта супутників Starlink, і вище, ніж Міжнародна космічна станція.

Ракету-носій «Чанчжен-6А» було запущено 11 листопада, вона вивела на орбіту супутник спостереження Землі «Юньхай-3».