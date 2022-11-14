Фрагмент китайської ракети загадково розпався на частини на орбіті Землі

Утворилося понад 50 нових фрагментів космічного сміття, інформує ZN.ua.

Фрагмент китайської ракети загадково розпався на частини на орбіті Землі
Китайська ракета-носій вибухнула на орбіті
© Новое время

Космічні сили США підтвердили, що ввечері 12 листопада частина китайської ракети-носія, яка знаходилася на висоті близько 500 кілометрів від Землі, розпалася на частини. У результаті утворилося понад 50 нових фрагментів космічного сміття, повідомляє Forbes.

Це космічне сміття знаходиться на тій же висоті, де проходить орбіта супутників Starlink, і вище, ніж Міжнародна космічна станція.

Ракету-носій «Чанчжен-6А» було запущено 11 листопада, вона вивела на орбіту супутник спостереження Землі «Юньхай-3».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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