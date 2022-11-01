2022-11-01
До китайської космічної станції успішно пристикувався лабораторний модуль "Ментянь"
Це другий лабораторний модуль станції "Тяньгун".
Китай вивів на орбіту новий лабораторний модуль своєї космічної станції© Новое время
До китайської космічної станції "Тяньгун" ("Небесний палац") успішно пристикувався новий лабораторний модуль "Ментянь", повідомляє
За даними Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю (CMSA), модуль пристикувався до переднього порту основного модуля "Тяньхе" о 4:27 за пекінським часом. Процес зближення та стикування зайняв приблизно 13 годин.
Фаїна Вауліна, ZN.ua