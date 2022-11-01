До китайської космічної станції успішно пристикувався лабораторний модуль "Ментянь"

До китайської космічної станції "Тяньгун" ("Небесний палац") успішно пристикувався новий лабораторний модуль "Ментянь", повідомляє "Сіньхуа" . Це вже другий лабораторний модуль, пристикований до станції.

За даними Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю (CMSA), модуль пристикувався до переднього порту основного модуля "Тяньхе" о 4:27 за пекінським часом. Процес зближення та стикування зайняв приблизно 13 годин.