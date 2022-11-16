NASA успішно запустило місячну ракету та космічний корабель

Запуск кілька разів переносили з технічних причин.

NASA успішно запустило місячну ракету та космічний корабель
SLS таки успішно стартувала
© Getty Images

16 листопада NASA успішно запустило свою надважку ракету-носій Space Launch System з космічним кораблем «Оріон» на борту. Запуск став першим етапом місії "Артеміда", в рамках якої агентство планує знову доставити людей на Місяць. Його кілька разів переносили через технічні проблеми та погодні умови.

Ракета-носій стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Космічний корабель «Оріон» має вирушити на орбіту Місяця і провести там кілька днів, після чого повернеться на Землю і приведеться в Тихому океані. Повернення корабля заплановане на грудень.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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