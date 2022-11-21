2022-11-21
Корабель «Оріон» успішно здійснив перший обліт Місяця
Апарат пролетів на відстані 130 км від поверхні супутника Землі, інформує
"Оріон" успішно дістався Місяця© NASA
Корабель "Оріон", який NASA запустило в рамках місії "Артеміда", успішно дістався орбіти Місяця і здійснив перший обліт супутника Землі. Як повідомляється на
У момент запалювання "Оріон" знаходився на відстані 528 кілометрів від поверхні Місяця та рухався на швидкості понад 8000 кілометрів на годину. Незабаром після цього корабель пролетів на висоті 130 кілометрів від поверхні супутника Землі, рухаючись на швидкості 8120 кілометрів на годину.
Фаїна Вауліна, ZN.ua