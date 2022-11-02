Фрагмент ще однієї китайської ракети-носія неконтрольовано падає на Землю

Ймовірно, ступінь впаде на планету у суботу.

Фрагмент ще однієї китайської ракети-носія неконтрольовано падає на Землю
На Землю знову падає фрагмент китайської ракети-носія
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Ступінь китайської ракети-носія Long March 5B неконтрольовано падає на Землю, повідомляє Gizmodo. Поки що точно сказати, в якому регіоні відбудеться падіння апарату неможливо, але вчені висувають свої припущення.

Спочатку вважалося, що ступінь увійде в атмосферу планети приблизно о 4:21 ранку п'ятниці, 4 листопада, з можливою похибкою 16 годин. Разом з тим, пізніше вчені змінили цей час, трохи зрушивши його. Наразі розрахунковий час падіння – 18:51 5 листопада з похибкою в 14 годин.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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