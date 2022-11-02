2022-11-02
Фрагмент ще однієї китайської ракети-носія неконтрольовано падає на Землю
Ймовірно, ступінь впаде на планету у суботу.
На Землю знову падає фрагмент китайської ракети-носія© Новое время
Ступінь китайської ракети-носія Long March 5B неконтрольовано падає на Землю, повідомляє
Спочатку вважалося, що ступінь увійде в атмосферу планети приблизно о 4:21 ранку п'ятниці, 4 листопада, з можливою похибкою 16 годин. Разом з тим, пізніше вчені змінили цей час, трохи зрушивши його. Наразі розрахунковий час падіння – 18:51 5 листопада з похибкою в 14 годин.
Фаїна Вауліна, ZN.ua