Перший запуск супутників з території Великої Британії завершився невдачею

Під час запуску з ракетою Virgin Orbit "відбулася аномалія", інформує ZN.ua.

Перший запуск супутників з території Великої Британії завершився невдачею
Запуск ракети-носія з літака завершився невдачею
© Virgin Orbit

Перший в історії запуск космічних супутників із території Великої Британії, який здійснила каліфорнійська компанія Virgin Orbit, завершився невдачею, повідомляє ВВС. Точних причин провалу місії не називаються.

Модифікований літак Boeing-747 з закріпленою під лівим крилом двоступеневою ракетою LauncherOne злетів з території аеропорту в Корнуоллі близько 00:00 10 січня за київським часом. Приблизно через годину після зльоту літак випустив ракету над Атлантичним океаном на висоті близько 10,5 кілометрів. Незабаром після відділення першого ступеня компанія Virgin Orbit заявила про «аномалію».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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