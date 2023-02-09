2023-02-09
В Україні розробили дрон Spire для знищення "шахідів": фото
В Україні розробили дрон Spire для знищення іранських дронів-камікадзе типу Shahed.
Про це розповів підприємець та меценат Андрій Мацола у Facebook, інформує
Як зазначається, йдеться про бойові дрони, сконструйовані українськими інженерами, для знищення ворожої техніки: від танків та БМП до безпілотників. Найбільший з них - "Spire", який пройшов перші випробування.
Їх передадуть пілотам-операторам для захисту об’єктів інфраструктури по всій Україні.
"В достатній кількості такі FPV-дрони можуть підсилити українську ППО. Продовжуємо робити все, що від нас залежить, для захисту нашої країни й найшвидшої перемоги", - розповів Мацола.
Ксенія Срібнянська, Апостроф