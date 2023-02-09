В Україні розробили дрон Spire для знищення "шахідів": фото

В Україні розробили дрон Spire для знищення іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

Про це розповів підприємець та меценат Андрій Мацола у Facebook, інформує Апостроф.

Як зазначається, йдеться про бойові дрони, сконструйовані українськими інженерами, для знищення ворожої техніки: від танків та БМП до безпілотників. Найбільший з них - "Spire", який пройшов перші випробування.

Їх передадуть пілотам-операторам для захисту об’єктів інфраструктури по всій Україні.

"В достатній кількості такі FPV-дрони можуть підсилити українську ППО. Продовжуємо робити все, що від нас залежить, для захисту нашої країни й найшвидшої перемоги", - розповів Мацола.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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