У Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фото

Група археологів виявила храмовий комплекс під час розкопок у Перу, вік якого оцінюється в кілька тисяч років.

Про це пише видання "Nauka w polske", інформує Апостроф.

Знахідка розташована на околиці перуанського міста Барранка. Групі археологів вдалося виявити храмовий комплекс, що складається із чотирьох курганів. Вчені припускають, що об'єкт з'явився кілька тисяч років тому.

"Вже під час перших досліджень, тобто розкопок у дуже обмеженому масштабі, ми виявили залишки монументальної архітектури з висушеної цегли та кам'яних блоків", - наголосили вчені та додали, що монументальна форма будівель свідчить про високий статус цього місця.

На вершині найвищого кургану було виявлено зруйновані поховання в якості похоронних згортків - покійників загорнули у якісні тканини. Ці могили знаходилися на залишках храму, збудованого з висушеної цегли.

Фізико-хімічні дослідження дають археологам привід вважати, що храмовий комплекс у Перу виник близько 2500-2200 р. до нашої ери, а поховання датуються VIII-X століттями. Два з чотирьох курганів все ще не досліджені та експерти розраховують, що територію буде проаналізовано найближчим часом.

"Одна з них (тканин у могилі - ред.) довжиною 3 м була прикрашена зооморфними зображеннями і є унікальною, оскільки подібних тканин поки не знаходили у всіх Андах. Наявність прикрашених тканин у могилі цього померлого свідчила про його високе становище у суспільстві. Ці артефакти було знайдено у могилі хлопчика віком близько 6 років. Його череп був навмисно деформований", - процитувало видання одного з учасників розкопок.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Астрономи відкрили астероїд, який потенційно може впасти на землюАстрономи відкрили астероїд, який потенційно може впасти на землю
Вчені назвали птаха з найбілішим пір'ям у світіВчені назвали птаха з найбілішим пір'ям у світі
У Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фотоУ Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фото
NASA показало знімки загадкових кіл на МарсіNASA показало знімки загадкових кіл на Марсі
У Судані виявили залишки стародавнього храму: чим унікальна знахідкаУ Судані виявили залишки стародавнього храму: чим унікальна знахідка
Блок рекламы


Похожие новости
У Судані виявили залишки стародавнього храму: чим унікальна знахідкаУ Судані виявили залишки стародавнього храму: чим унікальна знахідка
Археологи знайшли у Мексиці стародавню стіну ацтеків: у чому унікальністьАрхеологи знайшли у Мексиці стародавню стіну ацтеків: у чому унікальність
У Британії знайшли кельтську фігурку із "живим" фалосом: фотоУ Британії знайшли кельтську фігурку із "живим" фалосом: фото
Археологи знайшли у Великій Британії гребінь, зроблений з людського черепаАрхеологи знайшли у Великій Британії гребінь, зроблений з людського черепа
Астрономи виявили зірку, яка не повинна існуватиАстрономи виявили зірку, яка не повинна існувати
Риби можуть впізнати самих себе на фото – вченіРиби можуть впізнати самих себе на фото – вчені
NASA показало фото найбільшої спіральної галактикиNASA показало фото найбільшої спіральної галактики
У Кенії знайшли давню зброю для обробки їжі: у чому унікальністьУ Кенії знайшли давню зброю для обробки їжі: у чому унікальність
Палеонтологи виявили останки найбільшого відомого пінгвінаПалеонтологи виявили останки найбільшого відомого пінгвіна
В Україні розробили дрон Spire для знищення "шахідів": фотоВ Україні розробили дрон Spire для знищення "шахідів": фото
Последние новости
Подгружаем последние новости