У Перу археологи виявили унікальні гробниці з тілами померлих: фото

Група археологів виявила храмовий комплекс під час розкопок у Перу, вік якого оцінюється в кілька тисяч років.

Про це пише видання "Nauka w polske", інформує Апостроф .

Знахідка розташована на околиці перуанського міста Барранка. Групі археологів вдалося виявити храмовий комплекс, що складається із чотирьох курганів. Вчені припускають, що об'єкт з'явився кілька тисяч років тому.

"Вже під час перших досліджень, тобто розкопок у дуже обмеженому масштабі, ми виявили залишки монументальної архітектури з висушеної цегли та кам'яних блоків", - наголосили вчені та додали, що монументальна форма будівель свідчить про високий статус цього місця.

На вершині найвищого кургану було виявлено зруйновані поховання в якості похоронних згортків - покійників загорнули у якісні тканини. Ці могили знаходилися на залишках храму, збудованого з висушеної цегли.

Фізико-хімічні дослідження дають археологам привід вважати, що храмовий комплекс у Перу виник близько 2500-2200 р. до нашої ери, а поховання датуються VIII-X століттями. Два з чотирьох курганів все ще не досліджені та експерти розраховують, що територію буде проаналізовано найближчим часом.

"Одна з них (тканин у могилі - ред.) довжиною 3 м була прикрашена зооморфними зображеннями і є унікальною, оскільки подібних тканин поки не знаходили у всіх Андах. Наявність прикрашених тканин у могилі цього померлого свідчила про його високе становище у суспільстві. Ці артефакти було знайдено у могилі хлопчика віком близько 6 років. Його череп був навмисно деформований", - процитувало видання одного з учасників розкопок.