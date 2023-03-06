У Британії знайшли кельтську фігурку із "живим" фалосом: фото

Вчені зробили чергове пікантне відкриття. У Британії шукачі скарбів знайшли кельтську фігурку із "живим" фалосом на петельках.

Про це повідомляє Т hehistoryblog.

Бронзову фігурку чоловіка з непропорційно величезним шарнірним фалосом було виявлено в Хаконбі, Лінкольншир. Він датується I століттям нашої ери. Це єдиний колись виявлений рухливий фалос залізного віку, інформує Апостроф .

Бронзова фігурка є мініатюрною фігуркою висотою 5,5 см і шириною 1,2 см. Це стилізована фігура чоловіка з овальним обличчям, плескатим носом і розрізом рота. Його ліва рука зігнута та тримає на грудях невелику сумку. Його права рука простягається вниз по тулубу, щоб схопитися за те, що є найбільшою його частиною. Насправді настільки великий, що, коли він знаходиться у млявій позі, він значно довший, ніж його короткі зрощені ноги. Петля за його головою припускає, що він призначався для носіння як кулон.

Цікава композиція демонструє, що римські ковалі по металу і різьбярі по дереву мали ноу-хау для подібної артикуляції.