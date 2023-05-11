Морський дрон Toloka — українська зброя проти російського флоту

Новий дрон є значно меншим за попередні українські морські безпілотники.

Під час війни з Росією Україна стала відома тим, що знаходить нетрадиційні рішення для боротьби з російською агресією у Чорному морі. Прикладом є підводний безпілотник проекту Brave 1 Toloka TLK-150, пише видання Naval News про особливості української розробки, інформує ZN.ua .

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Одним з таких рішень є створення безпілотного підводного човна Toloka TLK-150.

Це відносно невеликий безпілотник завдовжки лише 2,5 метри.

Він має подвійні двигуни, що підрулюють на невеликих крилоподібних стабілізаторах і великий кіль. Разом з іншими конструктивними особливостями морський пристрій отримав високу маневреність.

Видання припускає, що камера безпілотника може використовуватися як перископ для місій зі збору розвідувальних даних поблизу ворожого берега.

Також камера може допомогти підводному дрону наводитися під час атаки.

Toloka TLK-150 є значно меншим за попередні українські морські безпілотники. Ймовірно, він має набагато менший радіус дії та меншу швидкість, однак компенсує це тим, що він більш непомітний і живучий.

Naval News повідомляє, що крім TLK-150 Україна має проекти більш масштабних моделей цієї серії — TLK-400 та TLK-1000.

Довжина TLK-400 становить 4-6 метрів. Він також має корпус набагато більшого діаметру, що передбачає більшу дальність польоту та більше корисного навантаження.

Ще більші габарити має TLK-1000 — 12 метрів у довжину і відразу чотири двигуни в наявності.

Водночас, видання не володіє інформацією, чи готові вже моделі TLK-400 і TLK-1000 до серійного випуску, чи досі знаходяться в процесі розробки.

Україна вже досягла значного стратегічного успіху, виштовхнувши російський флот, який спочатку домінував у північній частині Чорного моря, до оборонної позиції. Загроза протикорабельних ракет, подібних до тих, що потопили крейсер «Москва», відкинула російський флот подалі. Однак росіяни все ще можуть працювати там, щоб запускати ракети або підтримувати наземні операції у разі потреби.

У листопаді минулого року на фандрейзинговій платформі UNITED24 було розпочато збір коштів на створення українського флоту морських дронів.