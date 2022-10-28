Німеччина випробувала лазерну зброю проти дронів

Випробування лазерної зброї для боротьби з дронами, які проходили на фрегаті Саксонія, були успішними, повідомляє DW.

Бундесвер провів перші випробування лазерної зброї для захисту від безпілотних літальних апаратів та ракет. У ході тестів, що відбулися на фрегаті "Саксонія", повідомило федеральне управління з обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки бундесверу (BAAINBw) у четвер, 27 жовтня.

За його інформацією, випробування заклали основу для розробки системи лазерної зброї для Військово-морських сил Німеччини.

Устаткування включає системи виявлення цілей і обробки даних, а також лазер. Завдяки своїм можливостям майбутня система найефективніша для боротьби з невеликими рухливими цілями. Крім того, можливий захист від мінометних снарядів та керованих ракет, зазначають представники BAAINBw.

До роботи над проектом залучили європейське оборонне підприємство MBDA та німецький машинобудівний концерн Rheinmetall. За їхніми даними, на випробуваннях, що відбулися наприкінці серпня у морі біля полігону бундесверу в землі Шлезвіг-Гольштейн, система успішно показала себе у боротьбі з дронами на близькій відстані. Подальші тести проходитимуть до середини 2023 року.