Pfizer і Valneva почали фінальну стадію дослідження вакцини проти хвороби Лайма

Фармацевтичні компанії Pfizer і Valneva оголосили про початок третьої фази клінічного дослідження «Вакцина проти Лайма для любителів відпочинку на природі», щоб вивчити ефективність та безпеку досліджуваної вакцини.

«У зв’язку зі зростанням глобальних показників хвороби Лайма надання людям нових можливостей захистити себе є більш важливим, ніж будь-коли», — заявили в Pfizer.

Творці вакцини сподіваються, що дані, отримані в результаті дослідження третьої фази, підтвердять позитивні показники попередніх етапів.

До дослідження планується залучити приблизно 6000 учасників віком від 5 років. Його проводитимуть в 50 містах, розташованих у регіонах, де хвороба Лайма є високоендемічною, включаючи Фінляндію, Німеччину, Нідерланди, Польщу, Швецію та Сполучені Штати.

Вакцина вводиться трьома щепленнями протягом декількох місяців, після чого через 12 місяців слід ввести бустерну дозу.