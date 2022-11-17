Про які спеціальності випускники коледжів шкодують найбільше і на які хотіли б замінити – дослідження

Найбільше розчарування приносить навчання на журналіста, найменше – на комп'ютерних науках, інформує ZN.ua.

Про які спеціальності випускники коледжів шкодують найбільше і на які хотіли б замінити – дослідження
Випускники назвали спеціальності, про навчання на яких шкодують найбільше
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Здобуття вищої освіти – питання, яке хвилює багатьох в Україні та за кордоном. Наприклад, у США багато школярів та їхні сім'ї починають задаватися питанням про те, чи варто освіта, здобута в коледжі [можна отримати ступінь бакалавра або молодшого бакалавра з можливістю подальшого навчання в університеті – ред.], того, щоб витрачати на неї чотири роки життя і доволі велику студентську позику, яку потім потрібно буде повертати.

Як пише CNBC, деякі експерти вважають, що цінність ступеня бакалавра поступово знижується, і більше часу краще приділити професійній підготовці. Дедалі більше компаній, зокрема й технологічні, відмовляються при прийомі на роботу від вимог до наукового ступеня для працівників з середнім і навіть високим рівнем кваліфікації.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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