Про які спеціальності випускники коледжів шкодують найбільше і на які хотіли б замінити – дослідження

Здобуття вищої освіти – питання, яке хвилює багатьох в Україні та за кордоном. Наприклад, у США багато школярів та їхні сім'ї починають задаватися питанням про те, чи варто освіта, здобута в коледжі [можна отримати ступінь бакалавра або молодшого бакалавра з можливістю подальшого навчання в університеті – ред.], того, щоб витрачати на неї чотири роки життя і доволі велику студентську позику, яку потім потрібно буде повертати.

Як пише CNBC, деякі експерти вважають, що цінність ступеня бакалавра поступово знижується, і більше часу краще приділити професійній підготовці. Дедалі більше компаній, зокрема й технологічні, відмовляються при прийомі на роботу від вимог до наукового ступеня для працівників з середнім і навіть високим рівнем кваліфікації.