Про які спеціальності випускники коледжів шкодують найбільше і на які хотіли б замінити – дослідження
Найбільше розчарування приносить навчання на журналіста, найменше – на комп'ютерних науках, інформує
Здобуття вищої освіти – питання, яке хвилює багатьох в Україні та за кордоном. Наприклад, у США багато школярів та їхні сім'ї починають задаватися питанням про те, чи варто освіта, здобута в коледжі [можна отримати ступінь бакалавра або молодшого бакалавра з можливістю подальшого навчання в університеті – ред.], того, щоб витрачати на неї чотири роки життя і доволі велику студентську позику, яку потім потрібно буде повертати.
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