Нове дослідження показало, що хромосоми «майже рідкі»

Вчені з Національного центру наукових досліджень Франції, Інституту Кюрі та Університету Сорбонна використовували методи фізичного впливу на хромосоми у живих клітинах. У результаті вони дійшли висновку, що поза фазами клітинного поділу хромосоми текучі, «майже рідкі», повідомляє Scitechdaily.

Хромосоми – це великі молекулярні структури, які містять у собі більшу частину ДНК клітини. До цього вважалося, що вони є пухкими як клубки пряжі, що складаються з певного роду гелю. Але нове дослідження показало, що вони можуть вільно переміщатися, майже перетікати, і реорганізовуватися.