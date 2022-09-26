Нове дослідження показало, що хромосоми «майже рідкі»

Така характеристика справедлива для хромосом поза стадією поділу, інформує ZN.ua.

Нове дослідження показало, що хромосоми «майже рідкі»
Хромосоми виявилися "майже рідкими"
© Scitechdaily

Вчені з Національного центру наукових досліджень Франції, Інституту Кюрі та Університету Сорбонна використовували методи фізичного впливу на хромосоми у живих клітинах. У результаті вони дійшли висновку, що поза фазами клітинного поділу хромосоми текучі, «майже рідкі», повідомляє Scitechdaily.

Хромосоми – це великі молекулярні структури, які містять у собі більшу частину ДНК клітини. До цього вважалося, що вони є пухкими як клубки пряжі, що складаються з певного роду гелю. Але нове дослідження показало, що вони можуть вільно переміщатися, майже перетікати, і реорганізовуватися.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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