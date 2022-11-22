NASA показало знімки Місяця, зроблені кораблем «Оріон»

Представники NASA заявили про «запаморочливі» успіхи місії «Артеміда», після того, як відстежили роботу корабля «Оріон» на шляху до Місяця та при виході на місячну орбіту. В агентстві також опублікували знімок супутника Землі, який зробив космічний апарат під час своєї подорожі, повідомляє Space.com.

21 листопада корабель увімкнув свої двигуни, щоб вийти на орбіту навколо Місяця, а також пролетів на відстані лише 130 кілометрів від поверхні супутника Землі. Джадд Фрілінг, керівник польотів у Космічному центрі імені Джонсона NASA, сказав, що члени команди місії «Оріон» оцінюють поточні характеристики польоту «Оріона» як запаморочливі.