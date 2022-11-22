NASA показало знімки Місяця, зроблені кораблем «Оріон»

Корабель успішно досяг супутника Землі напередодні.

NASA показало знімки Місяця, зроблені кораблем «Оріон»
"Оріон" успішно дістався Місяця
© NASA

Представники NASA заявили про «запаморочливі» успіхи місії «Артеміда», після того, як відстежили роботу корабля «Оріон» на шляху до Місяця та при виході на місячну орбіту. В агентстві також опублікували знімок супутника Землі, який зробив космічний апарат під час своєї подорожі, повідомляє Space.com.

21 листопада корабель увімкнув свої двигуни, щоб вийти на орбіту навколо Місяця, а також пролетів на відстані лише 130 кілометрів від поверхні супутника Землі. Джадд Фрілінг, керівник польотів у Космічному центрі імені Джонсона NASA, сказав, що члени команди місії «Оріон» оцінюють поточні характеристики польоту «Оріона» як запаморочливі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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