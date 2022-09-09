Глобальне потепління: основні кліматичні точки неповернення вже близько – дослідження

Навіть якщо людству якимось чином вдасться максимально стримати глобальне потепління, кліматичних "переломних точок", що змінюють Землю, все одно, ймовірно, не вдасться відсунути.

Зокрема це незворотний колапс Гренландського льодовикового покриву. Планета й надалі нагріватиметься дедалі сильніше, йдеться у новому дослідженні, про яке пише автор AssociatedPress science Сет Боренштейн.

Міжнародна група вчених розглянула 16 переломних точок клімату — коли потепління стає незворотним, самопідтримуваним та масштабним — і розрахувала приблизні температурні пороги, за яких вони спрацьовують.

За нинішніх температур більшість з цих порогів або точок неповернення ще не пройдені, хоча деякі з них вже дуже близько. Так, при потеплінні на 1,5 градуса Цельсія з доіндустріальних часів чотири з “точок неповернення” стануть ймовірними.

У дослідженні говориться, що повільна, але незворотна руйнація Гренландського і Західно-Антарктичного крижаних щитів, прискорювальна втрата тропічних коралових рифів по всьому світу і танення північної вічної мерзлоти, яка вивільняє величезну кількість парникових газів - це чотири переломні точки на 1,5 градуса Цельсія, що на три десятих градуси тепліше, ніж зараз.

Згідно з деякими прогнозами, поточна політика та дії вивели Землю на траєкторію потепління приблизно на 2,7 градуса Цельсія з доіндустріальних часів.

"Сподіватимемося, що ми не маємо рації", - сказав співавтор дослідження Тім Лентон, вчений за системами Землі з Ексетерського університету у Великій Британії. — Однак існує велика ймовірність того, що деякі з цих переломних моментів є неминучими. І тому дуже важливо, щоб ми більше думали про те, як ми адаптуватимемося до наслідків”.

Час є ключовим питанням для переломних точок у двох відносинах: коли вони спрацьовують і коли завдають шкоди. За словами вчених, у багатьох випадках, наприклад, при руйнуванні крижаного покриву вони можуть спрацювати найближчим часом, але їх наслідки, навіть якщо вони неминучі, будуть проявлятися століттями. Деякі з них, такі як загибель коралових рифів, завдають найбільшої шкоди лише за десятиліття або два.

"Це проблема майбутнього покоління", - сказав провідний автор дослідження Девід Армстронг Маккей, вчений із систем Землі з Ексетерського університету. "Те, що крижані щити руйнуються, - це начебто тисячолітня шкала часу, але це все одно заповідає нашим нащадкам зовсім іншу планету".

Концепція переломних точок існує вже більше десяти років, але дане дослідження йде далі, вивчаючи температурні пороги, коли вони можуть бути викликані і який вплив вони вплинуть на людей і на Землю, і за останні 15 років або близько того "рівні ризику продовжують зростати", - каже Тім Лентон.

Співавтор дослідження Йохан Рокстром, директор Потсдамського інституту дослідження впливу на клімат у Німеччині, порівняв це з тим, якби хтось запалив гніт на бомбі, "і тоді гніт горітиме до великого вибуху".

У той час як крижані щити з потенційним підйомом моря на кілька метрів можуть змінити форму берегової лінії протягом століть, Рокстром сказав, що для нього втрата коралових рифів викликає найбільше занепокоєння через "безпосередній вплив на засоби існування людей". Сотні мільйонів людей, особливо бідні жителі тропічних районів, залежить від рибальства, що з кораловими рифами.

Ще кілька десятих градусів — і нові переломні точки стануть ймовірнішими, включаючи уповільнення циркуляції Північного льодовитого океану, що може призвести до різких змін погоди, особливо в Європі, втрати деяких ділянок арктичного морського льоду, руйнування льодовиків по всьому світу та повного зникнення тропічних лісів Амазонки..

Деякі з цих критичних точок, наприклад, танення вічної мерзлоти, посилюють і прискорюють існуюче потепління, але не варто думати, що "гра закінчена", якщо температура досягне 1,5 градусів потепління, що цілком імовірно сказав Маккей.

"Навіть якщо ми досягнемо деяких із цих переломних точок, це все одно призведе до справді значних наслідків, яких ми хочемо уникнути, але це не запустить якогось катастрофічного процесу зміни клімату", - сказав Маккей. "При підвищенні температури на 1,5 градуса справа інакша. І це означає, що зупинити подальше потепління після 1,5 градусів все ще в наших силах".

Це дуже важливий момент, оскільки йдеться про переломні точки для окремих регіональних катастроф, а не для планети в цілому, так що це погано, але не кінець світу, сказав кліматолог Зік Хаусфатер з технологічної компанії Stripe і Berkeley Earth, який не брав участі в Дослідження, але сказав, що це важливе дослідження, в якому переломні точки визначено краще, ніж раніше.