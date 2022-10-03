Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження еволюції людини

У Стокгольмі стартував Нобелівський тиждень, у рамках якого стануть відомі цьогорічні лауреати престижної нагороди. За традицією, почався він з оголошення володарів нагороди у галузі фізіології чи медицини.
Цього року Нобелівську премію отримає Сванте Паабо з формулюванням «його відкриття щодо геномів вимерлих гомінінів та еволюції людини».
BREAKING NEWS: The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante P??bo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J