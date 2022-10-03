Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження еволюції людини

Нагороду цього року отримає Сванте Паабо.

Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження еволюції людини
Названо лауреатів Нобелівської премії з медицини цього року
© depositphotos/llcv

У Стокгольмі стартував Нобелівський тиждень, у рамках якого стануть відомі цьогорічні лауреати престижної нагороди. За традицією, почався він з оголошення володарів нагороди у галузі фізіології чи медицини.

Цього року Нобелівську премію отримає Сванте Паабо з формулюванням «його відкриття щодо геномів вимерлих гомінінів та еволюції людини».

BREAKING NEWS:
The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante P??bo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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