Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження еволюції людини

У Стокгольмі стартував Нобелівський тиждень, у рамках якого стануть відомі цьогорічні лауреати престижної нагороди. За традицією, почався він з оголошення володарів нагороди у галузі фізіології чи медицини.

Цього року Нобелівську премію отримає Сванте Паабо з формулюванням «його відкриття щодо геномів вимерлих гомінінів та еволюції людини».