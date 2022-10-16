У Китаї знайшли хробака віком 520 млн років - може бути важливою ланкою еволюції: фото

Знайдений у Китаї стародавній броньований хробак може стати ключем до розгадки еволюційної історії різноманітної колекції морських безхребетних, інформує Апостроф .

Про це повідомляє sciencenews.

Так, виявлена в Азії скам'янілість нещодавно ідентифікованого хробака, який отримав назву Wufengella, віком близько 520 млн років, може виявитися недостатньою ланкою між трьома типами, які становлять групу морських істот, які називаються лофофоратами.

"Ми припускали, що спільним предком могла бути якась червива тварина з пластинами на спині", - розповів Вінтер із Брістольського університету в Англії.

Але, зазначає він, у них ніколи не було цієї тварини.

Приблизно півмільярда років тому майже всі основні групи тварин вирвалися на сцену у шквалі еволюційної різноманітності під час так званого кембрійського вибуху. За цей час лофофорати зазнали швидкого зростання видів, що приховало еволюційну історію групи.

Одна річ, яка пов'язує різні типи групи, - це їх щупальцеподібні живильні трубки, відомі як лофофори. Але крім цієї спільності всі типи абсолютно різні. Брахіоподи - панцирні тварини, що на перший погляд нагадують молюсків. Мшанки, широко відомі як мохові тварини, є мікроскопічні осілі істоти, які живуть коралоподібними колоніями. А фороніди, або підковоподібні черв'яки, — це несегментовані істоти з м'яким тілом, що живуть у стаціонарних трубчастих структурах.

Wufengella є довгоочікуваною ланкою, що бракує, попереджає він, а швидше передбачає це.

Дослідники висунули гіпотезу, що загальний предок лофофоратів був нерухомою істотою, яка сиділа на морському дні і харчувалася лише через трубки, як і його сучасні родичі. Скам'янілість Wufengella може спростувати цю ідею; натомість будова тіла тварини припускає, що вона повзала, кажуть дослідники.

Тепер, коли дослідники знайшли одну Wufengella , вони сподіваються знайти більше, почасти щоб побачити, чи існують інші різновиди. І, можливо, команда могла б ідентифікувати ще більш далеких предків на дереві життя, які б могли пов'язати лофофоратів з іншими групами тварин, такими як молюски, каже Вінтер, ще більше уточнюючи, як пов'язане життя на Землі.