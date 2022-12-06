У США розпочали розслідування щодо компанії Маска Neuralink через досліди на тваринах

У США почали розслідувати діяльності компанії Ілона Маска Neuralink, яка розробляє чипи для з?єднання мозку з комп?ютерами. Під час її випробувань вже загинуло щонайменше 1 500 тварин. Про це повідомляє Reuters.

У США розпочали розслідування щодо компанії Маска Neuralink через досліди на тваринах
Фото: volynnews.com

Деталі

Neuralink перевіряють на порушення закону про захист тварин після скарг низки організацій і співробітників компанії. Деякі з них заявили про проведення тестів на тваринах, що тягне за собою страждання і смерті піддослідних.

Видання пише, що за розслідування взявся Генеральний інспектор міністерства сільського господарства США за запитом федерального прокурора.

Посилаючись на документи, які опинилися в розпорядженні Reuters, повідомляється, що з 2018 року після досліджень Neuralink померли близько 1 тварин. Серед яких — вівці, свині, мавпи та щури.

«Загальна кількість загиблих тварин не обов’язково вказує на те, що Neuralink порушує правила чи стандартну дослідницьку практику. Багато компаній регулярно використовують тварин в експериментах для покращення охорони здоров’я людей, і вони стикаються з фінансовим тиском, щоб швидко вивести продукти на ринок. Тварин зазвичай вбивають після завершення експериментів, часто для того, щоб їх можна було досліджувати посмертно для дослідницьких цілей», — пише видання.

Але нинішні та колишні співробітники Neuralink кажуть, що кількість смертей тварин вище, ніж це потрібно, з причин, пов’язаних із вимогами Маска прискорити дослідження.

За їх словами, Маск нібито наполегливо намагався прискорити прогрес Neuralink, який значною мірою залежить від випробувань на тваринах.

Досліди Neuralink

Компанія Neuralink розробляє мозковий імплантат, який має на меті допомогти паралізованим людям знову ходити та вилікувати інші неврологічні захворювання.

Недавно Ілон Маск заявляв, що випробує імплантацію мозкового чипа після тварин на людях і це станеться протягом наступних шести місяців.

При цьому вже два роки минуло відтоді, як компанія Маска імплантувала свою технологію у голову свині.

Маск заявив, що за допомогою такого чіпа, комп'ютери та смартфони можна буде використовувати без допомоги рук.





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